Waarschuwingsschot na dreiging met pistool, ouders en kind uit auto gehaald

De politie heeft vrijdag aan het eind van de middag in Eindhoven een waarschuwingsschot gelost. Dat gebeurde bij een poging om een man en een vrouw aan te houden. Dit gebeurde op de Gestelsestraat. Het stel zat in een auto. BIj hen was ook een kind, dat heeft vanwege de hectiek een teddybeer gekregen van de politie.

De politie wilde de twee verdachten aanhouden nadat eerder deze middag iemand in Geldrop was bedreigd met een vuurwapen. Daarop kregen agenten een wagen op het oog, waarin het stel zaten dat bij de bedreiging betrokken zou zijn geweest.

In Eindhoven, op de Gestelsestraat, wilde de politie de auto tegenhouden en de inzittenden inrekenen. Hierbij werd volgens een woordvoerder 'heel veel verzet' gepleegd. Daarna werd het waarschuwingsschot gelost en zijn de verdachten alsnog opgepakt. Er is niemand door het schot geraakt.

Het is niet bekend waar de twee vandaan komen en hoe oud ze zijn. Evenmin is duidelijk wie er bedreigd zou zijn.

Het kruispunt van de Boutenslaan en de Hoogstraat is een tijdje afgesloten geweest om nieuwsgierigen op een afstand te houden. Mensen die in de buurt waren, werden hiermee plots geconfronteerd.