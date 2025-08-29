Man rijdt onder invloed en roekeloos vriend (22) dood: 3 jaar celstraf

De 28-jarige Ron gaat drie jaar de cel in voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval met zijn auto in zijn woonplaats Rijsbergen. Ook mag hij vier jaar lang niet achter het stuur zitten. De rechtbank in Breda heeft dit vrijdag bepaald.

'Roekeloos en ernstig gevaarlijk' Ron liet die avond eerst een vriend rijden, want hij had zelf vier biertjes gedronken. Die vriend reed al hard, maar dat kan nog harder, zei Ron. Toen zijn vriend bij zijn huis was uitgestapt, reed Ron door om de broers thuis te brengen.

Roy kwam hierbij om het leven en Sjoerd liep een gebroken borstbeen op. Roy was een week eerder nog gaan samenwonen in een huis dat hij met zijn vriendin had gekocht, naast dat van zijn ouders. Roy’s vriendin heeft recht op een schadevergoeding van 20.000 euro, blijkt uit de uitspraak.

Het ongeluk gebeurde vorig jaar november op de Schriekenweg. De broers Roy (22) en Sjoerd (24) uit Rijsbergen hadden zich die vrijdagavond laten inschrijven om mee te doen aan hun droomwedstrijd, de jaarlijkse Trekker-Trek in Etten-Leur. Daarna zou hun vriend Ron (28) hen in zijn wagen naar huis brengen, maar onderweg veroorzaakte hij een ongeluk.

Hij gaf direct gas. Over een afstand van 1,7 kilometer reed hij volgens de rechter meer dan een minuut lang over een weg met meerdere bochten buitensporig hard. Op de Schriekenweg is de maximumsnelheid 60 kilometer per uur; Ron haalde 140 kilometer. Ook had de automobilist twee keer zoveel gedronken als is toegestaan. Roekeloos en ernstig verkeersgevaarlijk, zo noemde de rechter zijn rijgedrag.

Motorblok in een tuin

Op een bepaald moment raakte hij de macht over het stuur kwijt, vloog uit de bocht en raakte drie bomen. De wagen kwam in de berm tot stilstand. Het motorblok belandde in een tuin en de straat lag bezaaid met onderdelen. Ron brak hierbij zijn rug.

Hij heeft het leven van de nabestaanden en dat van zichzelf tot een nachtmerrie gemaakt, zo stelde de rechtbank. De verongelukte Roy stond midden in het leven en was een echte verenigingsman. Zijn moeder was tijdens de zitting ontroostbaar: "Ik had toevallig die avond Roy’s schoolfoto's op volgorde gelegd om die hem te geven voor in het nieuwe huis. Ik wist toen niet dat ik ze een paar dagen later voor zijn begrafenis moest gebruiken."

Tijdens de emotioneel verlopen rechtszaak, twee weken geleden, kreeg Ron van verschillende kanten de vraag waarom hij was gaan rijden en waarom zo hard. En dat terwijl hij al eens is veroordeeld voor rijden onder invloed. Ook heeft hij hiervoor een gedragscursus moeten volgen.

Oprechte spijt

Tijdens de zitting vertelde Ron schuldbewust dat hij 'niet zo stoer had moeten doen'. Hij wilde ook niet dat er iets werd gezegd over de verwondingen die hij zelf had opgelopen. Ron vond het wel jammer dat hij de nabestaanden onvoldoende heeft kunnen overtuigen van hoe erg hij het voor hen vond wat er is gebeurd. De rechter vond dat ook spijtig.

Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van drie en een half jaar geëist en een rijontzegging van vijf jaar. De rechtbank heeft Ron veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar en een rijontzegging van vier jaar. Als de man na het uitzitten van de celstraf binnen twee jaar opnieuw de fout ingaat, moet hij nog eens een half jaar de gevangenis in.

De ravage was groot na het ongeluk: