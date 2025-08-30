Johan laat met minizendertje hoornaars hun eigen graf graven

Het is uren priegelwerk en je hebt er bovendien stalen zenuwen voor nodig, maar imker Johan Remmers heeft dat er graag voor over om korte metten te maken met de Aziatische hoornaar. De killerwesp is de grootste angst van imkers op dit moment. Maar met een minizendertje en Ghostbuster-achtige geweertjes gaat Johan de strijd met ze aan.

De Aziatische hoornaar duikt de laatste tijd overal op. Johan krijgt soms wel tien meldingen van mensen op een dag. Samen met een aantal andere imkers heeft hij daarom de kostbare taak op zich genomen om in zijn vrije uurtjes hoornaars te zenderen en op te sporen. Maar dat is nog niet zo eenvoudig. Sterker nog, het is monnikenwerk. Johan laat ons zien hoe hij te werk gaat. Eerst lokt hij de hoornaars naar een pot met witte wijn, bier en suiker erin. Hij vangt de wesp vervolgens met een haarklem, waarna die in een buisje wordt gestopt en gewogen wordt. "Je moet een hoornaar vinden die zwaar genoeg is, want anders kan hij met zo’n zender om zijn nek niet meer vliegen", legt Johan uit. Daarna komt het echte priegelwerk: de hoornaar zenderen. Johan schuift de wesp in weer een ander buisje en zet hem daarna met zijn achterwerk vast in een soort pincet. Met uiterste precisie hangt hij vervolgens het zendertje om zijn taille. “Er mag niks fout gaan, want dan trek je hem uit elkaar”, zegt Johan in opperste concentratie. “En als alles goed gaat, is het nog spannend of hij dus nog kan vliegen.”

Hier zie je hoe de hoornaar omgetoverd wordt tot lokaas:

Dat is gelukkig het geval en na ruim een uur priegelen kan de jacht op het hoornaarnest beginnen. Hoornaars vliegen meestal terug naar hun nest en het is dan ook de bedoeling dat het gezenderde beest Johan daarnaartoe leidt. Zodat hij dat uiteindelijk met een stofzuiger leeg kan zuigen. Maar voordat dat zover is, moet de hoornaar eerst nog getraceerd worden. Dat gebeurt met een app en met speciale pistooltjes, die eruit zien alsof ze regelrecht uit een Ghostbuster-film komen. “Meerdere mensen verspreiden zich in de wijk, zodat ze contact krijgen met de zender. Als de lampjes van de pistooltjes in het groen uitschieten, vliegt de hoornaar naar je toe. Worden ze rood, dan vliegt hij de andere kant op.” Het klinkt als een prima uitvinding, maar echt efficiënt is het nog niet. “Het kost veel tijd”, geeft Johan toe. “En zelfs als we onze hoornaar terugvinden, weten we niet of hij bij een nest zit.” Volgens Johan is de techniek in ontwikkeling en worden voor de pistooltjes binnenkort waarschijnlijk drones gebruikt. “Waardoor je veel grotere afstanden kunt overbruggen om hoornaars te traceren.” Maar zover is het nog niet en de hoornaar houdt zich niet in. Dus tot die tijd trekt Johan, gewapend met zijn Ghostbuster-gun en eindeloos geduld ten strijde tegen de invasie van de hoornaar.

Met een soort pistooltje kan de hoornaar getraceerd worden (foto: Omroep Brabant).