Boze fans verstoren wedstrijd Jong PSV met vuurwerk: duel driemaal gestaakt

Een aantal Brabantse clubs in de Keuken Kampioen Divisie heeft vrijdag een roerig avondje achter de rug. Zo werd de wedstrijd tussen koploper Jong PSV en Jong AZ tot drie keer toe gestaakt.

De eerste keer was dat nodig, omdat er geelwitte vuurwerkbommen op het veld waren gegooid. Door supporters nota bene van Vitesse, de Arnhemse club die sinds kort uit het profvoetbal wordt geweerd. Ze wilden een statement maken. De Gelderse fans vinden dat de KNVB onvoldoende meewerkt aan de toekomstplannen van hun club.

Nadat de rookwolken waren opgetrokken, moest het duel in de 90e minuut worden onderbroken nadat er uit een aantal sproeiers ineens water op het veld van De Herdgang werd gespoten. En daarna werd het duel andermaal onderbroken doordat opnieuw vuurwerk op het veld was gegooid. Uiteindelijk kon de wedstrijd toch uitgespeeld worden, waarna Jong PSV eindelijk zijn vierde achtereenvolgende overwinning mocht gaan vieren. Het werd 1-0 door goaltjesdief Robin van Duiven. Het slotsignaal werd rond halfelf gegeven, bijna twee en een half uur na het beginsignaal.

TOP Oss en Helmond Sport voelen zich bestolen

TOP Oss voelde zich bestolen, omdat het een penalty zou zijn onthouden en vervolgens in de tegenaanval zag hoe FC Dordrecht op 0-2 kwam. Verzorger Chris van der Veeken protesteerde zo fel dat hij rood kreeg. Ook het thuispubliek kon zich niet inhouden en richtte spreekkoren aan het adres van scheidsrechter Richard Martens, die het sowieso niet makkelijk had: hij moest negenmaal geel trekken. Na de tweede Dordtse treffer lag het duel een half uur stil.