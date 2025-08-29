Boze fans verstoren wedstrijd Jong PSV met vuurwerk: duel driemaal gestaakt
De eerste keer was dat nodig, omdat er geelwitte vuurwerkbommen op het veld waren gegooid. Door supporters nota bene van Vitesse, de Arnhemse club die sinds kort uit het profvoetbal wordt geweerd. Ze wilden een statement maken. De Gelderse fans vinden dat de KNVB onvoldoende meewerkt aan de toekomstplannen van hun club.
Nadat de rookwolken waren opgetrokken, moest het duel in de 90e minuut worden onderbroken nadat er uit een aantal sproeiers ineens water op het veld van De Herdgang werd gespoten. En daarna werd het duel andermaal onderbroken doordat opnieuw vuurwerk op het veld was gegooid. Uiteindelijk kon de wedstrijd toch uitgespeeld worden, waarna Jong PSV eindelijk zijn vierde achtereenvolgende overwinning mocht gaan vieren. Het werd 1-0 door goaltjesdief Robin van Duiven. Het slotsignaal werd rond halfelf gegeven, bijna twee en een half uur na het beginsignaal.
TOP Oss en Helmond Sport voelen zich bestolen
TOP Oss voelde zich bestolen, omdat het een penalty zou zijn onthouden en vervolgens in de tegenaanval zag hoe FC Dordrecht op 0-2 kwam. Verzorger Chris van der Veeken protesteerde zo fel dat hij rood kreeg. Ook het thuispubliek kon zich niet inhouden en richtte spreekkoren aan het adres van scheidsrechter Richard Martens, die het sowieso niet makkelijk had: hij moest negenmaal geel trekken. Na de tweede Dordtse treffer lag het duel een half uur stil.
Helmond Sport meende ook dat het werd benadeeld. In de ogen van alle Helmonders kreeg ADO Den Haag ten onrechte een strafschop. Er zou hands zijn gemaakt door een verdediger. Vanaf de stip nam de thuisclub een 1-0 voorsprong en hiermee was het Helmondse verzet gebroken. Het werd uiteindelijk 2-0 voor ADO. Enige minuten na afloop werd bekend dat scheidsrechter Dennis Higler zijn excuses had aangeboden aan Helmond Sport: de penalty waarmee ADO de score opende had niet toegekend mogen worden.
FC Eindhoven kan ook moeilijk tevreden terugkijken op de vierde speelronde: de blauwwitten leden hun eerste puntenverlies. In de uitwedstrijd tegen Roda JC werd door beide ploegen niet gescoord: 0-0.
FC Den Bosch leek op de goede weg te zijn. Bij FC Emmen leidde de ploeg na een klein half uur met 0-1. Na een rode kaart voor Jeffry Fortes (FC Den Bosch) stelden de Drenten orde op zaken en zetten ze de achterstand om in een 3-1 overwinning.
Willem II komt goed weg
Willem II kwam goed weg in de thuiswedstrijd tegen Jong FC Utrecht. Nieuweling Thomas Verheydt maakte als invaller de 2-1 voor de tricolores. Het doelpunt viel in de extra tijd.
RKC Waalwijk komt zaterdag nog in actie