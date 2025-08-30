Oud Willem II-speler Bud Brocken (67) overleden

Oud-Willem II-speler Bud Brocken is zaterdag op 67-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Willem II op de website van de voetbalclub. De Tilburger was in de jaren tachtig de publiekslieveling en stond bekend om zijn handelsmerk, 'de bananenvoorzet'. Hij sloot zijn carrière af bij BVV Den Bosch, de voorloper van FC Den Bosch.

Dankzij zijn speciale traptechniek kon hij de bal om de tegenstander heen krullen en hem met buitengewone precisie in het vijandelijke doelgebied neerleggen. Spitsen hoefden er alleen nog maar tegenaan te lopen.

Nederlands elftal

Brocken maakte op zijn 17e zijn profdebuut bij Willem II. Vervolgens speelde hij voor Birmingham City om daarna terug te keren naar Nederland bij FC Groningen. In zijn tijd bij Groningen kwam hij vijf keer uit voor het Nederlands elftal.

Voordat Brocken zijn voetbalcarrière afsloot bij BVV Den Bosch, speelde hij nog vijf jaar voor Willem II. Brocken speelde gedurende elf seizoenen, verdeeld over twee perioden voor in Tilburg. In totaal kwam hij tot 388 wedstrijden voor de Tricolores.

Na een voetballoopbaan van zeventien jaar koos Brocken voor een maatschappelijke carrière. Hij ging een opleiding volgen om makelaar te worden en ging in die business ook aan de slag. De Tilburger bezocht nog regelmatig wedstrijden van de Tricolores.