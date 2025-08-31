Marco Kroon fel na onrust kermis: 'Begrip voor standpunt tegen schorem'
De politie en de ME waren vrijdagavond in groten getale aanwezig in de binnenstad van Den Bosch. De sfeer was grimmig, volgens ooggetuigen was het afwachten tot de vlam in de pan zou slaan. Dat gebeurde niet omdat de politie de partijen uit elkaar hield.
Kroon schrijft zaterdag op Facebook over de groep die hij omschrijft als 'logees': 'Ik kan me helemaal voorstellen dat Bossche mannen dit weekend het voortouw namen .... omdat dit tuig, enkel en alleen uit is op ruzie, ellende, chaos en vernieling.'
Hij vervolgt: 'Als militair heb ik niet alleen trouw gezworen aan de Koning en onze grondwet, maar ook aan handhaving van de Nederlandse normen en waarden waar wij als samenleving naar streven en leven. Daarom begrijp ik als simpele jongen uit een volksbuurt heel goed dat onze Bossche jongens nu eindelijk een grens trokken en samen een vuist maakten tegen dit buitensporig vandalisme en geweld. Persoonlijk als Bosschenaar kan ik hier alleen maar bewondering voor uitspreken. Dit is denken in het WIJ.'
'Ook al heeft men goede bedoelingen, de kans op escalatie is groot.’
Hoewel de oud-militair het besluit van de actievoerders dapper vond, benadrukt hij ook dat het heft in eigen handen nemen altijd gevaarlijk is en dat hij dit zeker niet zal promoten. ‘Ook al heeft men goede bedoelingen, de kans op escalatie is groot.’
Volgens Kroon faalt de rol van de overheid. 'Misschien', oppert hij, 'moeten we er zelfs wel voor kiezen om naast 'blauw' (politie, red.) ook weer het 'groen' (militairen, red.) terug te brengen in het straatbeeld'.
Kroon geeft aan dat hij persoonlijk heel blij is dat het nog niet tot een confrontatie is gekomen of is geëscaleerd. Hij hoopt dat gezinnen dit laatste weekend weer rustig kunnen genieten van de Bossche kermis.
In de Bossche binnenstad veroorzaakt een groep van Syrische jongeren al weken overlast. Van vechtpartijen en mishandelingen tot het bekogelen van voorbijgangers: de incidenten zouden zich opstapelen.
Om de rust in de Bossche binnenstad terug te brengen, heeft burgemeester Jack Mikkers twee weken geleden een gebiedsverbod opgelegd aan de groep. Dit betekent dat de jongeren niet meer in een bepaald deel van de binnenstad mogen komen. Wie het verbod negeert, kan een boete krijgen, een werkstraf of zelfs gevangenisstraf.