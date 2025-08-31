Marco Kroon fel na onrust kermis: 'Begrip voor standpunt tegen schorem'

Marco Kroon heeft fel gereageerd op de onrust op de kermis in Den Bosch, vrijdagavond. Een groep van zo'n 150 tot 200 voetbalsupporters van de harde kern van FC Den Bosch stond daar tegenover een groep jongeren. Die zou aan het uitdagen geweest zijn. De oud-militair neemt het in harde bewoordingen op voor de groep Bossche mannen: 'Zelfverdediging is een grondrecht'.

De politie en de ME waren vrijdagavond in groten getale aanwezig in de binnenstad van Den Bosch. De sfeer was grimmig, volgens ooggetuigen was het afwachten tot de vlam in de pan zou slaan. Dat gebeurde niet omdat de politie de partijen uit elkaar hield.

Kroon schrijft zaterdag op Facebook over de groep die hij omschrijft als 'logees': 'Ik kan me helemaal voorstellen dat Bossche mannen dit weekend het voortouw namen .... omdat dit tuig, enkel en alleen uit is op ruzie, ellende, chaos en vernieling.'

Hij vervolgt: 'Als militair heb ik niet alleen trouw gezworen aan de Koning en onze grondwet, maar ook aan handhaving van de Nederlandse normen en waarden waar wij als samenleving naar streven en leven. Daarom begrijp ik als simpele jongen uit een volksbuurt heel goed dat onze Bossche jongens nu eindelijk een grens trokken en samen een vuist maakten tegen dit buitensporig vandalisme en geweld. Persoonlijk als Bosschenaar kan ik hier alleen maar bewondering voor uitspreken. Dit is denken in het WIJ.'