Grote brand bij afvalverwerker: 'Degelijk onderzoek nodig'

Na de grote brand vorige week bij afvalverwerker Attero in Deurne moet er volgens omwonenden een degelijk onderzoek komen. Dit zal duidelijk moeten maken of veiligheidsvoorschriften van het bedrijf voldoende worden nageleefd. Ook de gevolgen van de brand voor de gezondheid van omwonenden moeten worden onderzocht.

Dit staat in een brief van omwonenden van de afvalverwerker aan de plaatselijke, provinciale en landelijke politiek, de brandweer, de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. In de brandbrief pleiten de omwonenden ook voor een eind aan zware industriële activiteiten bij hen in de buurt. Blussen kostte veel tijd

De brand werd vorige week woensdag rond halfzeven ’s ochtends opgemerkt. De brandweer had bijna drie uur nodig voordat het sein brand meester kon worden gegeven op bedrijventerrein De Kranenmortel. Het nablussen nam daarna nog veel tijd in beslag en de afgelopen dagen werd verschillende keren gemeld dat er wat smeulde. Omwonenden maken zich al jaren grote zorgen over Attero. De afvalverwerker is op ruim vijfhonderd meter van huizen gevestigd en dat vinden omwonenden geen prettig idee. Onder aanvoering van Anita Maassen, voorzitter Aktiegroep GFT (Geen Frisse Toekomst Deurne), wordt geregeld bij de gemeente Deurne aan de bel getrokken.

'Vragen om een ramp'

De Kranenmortel ligt ingesloten tussen drie drukbevolkte woonwijken en sportvelden. Maassen stelt dat er een cocktail aan brandgevaarlijke bedrijven is gevestigd. Deze concentratie is in haar ogen vragen om een ramp waarbij burgerslachtoffers kunnen vallen. Ze vindt dat de gemeente de bevolking al te lang aan haar lot heeft overgelaten. De brand was voor haar een nieuwe aanleiding om in actie te komen. Zo vindt Maassen het opmerkelijk dat ‘een toevallige passant de eerste brandmelding heeft gedaan en niet een brandmelder/beveiliging.’ Ze vraagt zich af of er iets mis is met de veiligheidsvoorschriften. Hangen er wel brand- of rookmelders en is er een calamiteitenplan dat geregeld wordt geoefend, zo wil ze ook weten. De volgens haar verlate inzet van brandweer en andere nooddiensten doet haar hieraan twijfelen. Het bevreemdt Maassen verder dat de rook veel huizen en scholen in de buurt heeft kunnen bereiken zonder waarschuwing. Ze bepleit in de brief een onderzoek door de GGD naar de gevolgen van de brand voor de gezondheid voor ondernemers, medewerkers en omwonenden. De dikke rook was in de verre omtrek te zien:

'Te dicht bij woonwijken'

Maassen stelt verder vast dat de overheid niet weet wat voor schadelijke stoffen op twintig meter van elkaar opgeslagen liggen. De brand had enorme gevolgen kunnen hebben, omdat in een kleine straal om Attero mestsilo’s staan en gasflessen, asbest en batterijen worden opgeslagen. Ook herbergt de Kranenmortel een milieustraat, een bedrijf met radio-actief afval en zware metalen en een verdeelstation van de Gasunie. Maassen blijft het onverteerbaar vinden dat zulke bedrijven zo dicht bij elkaar en niet al te ver van woonwijken zijn gevestigd. Met de brief hoopt ze dat de gemeente wil reageren op de veiligheidsaspecten rond het bedrijf. Volgens haar hebben inwoners ‘tot op heden’ niets vernomen van de gemeente. “Het wordt tijd dat de overheid en de politiek gaan staan voor hun kiezers en burgers. Een industrieterrein is geen bezwaar mits het voor omwonenden leefbaar en veilig blijft.” De gemeente Deurne liet eerder weten dat ze recentelijk geen klachten heeft gehad over Attero. Verder wil ze niet reageren, omdat volgens haar de provincie de verantwoordelijke instantie is.

Foto: Persbureau Heitink.

Dronefoto van de brand.