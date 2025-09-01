Deze woningcorporaties geven senioren voorrang als ze kleiner willen wonen

Een van de vele oplossingen om het woningtekort op te lossen, krijgt een definitief vervolg in de regio Eindhoven en Helmond. 65-plussers die nu nog in een (te) grote huurwoning of appartement wonen, krijgen voorrang op de wachtlijst als ze kleiner willen gaan wonen. Dat hebben elf woningcorporaties in de Metropoolregio Eindhoven met elkaar afgesproken na een succesvolle proef.

Er zijn veel alleenstaande ouderen en stellen op leeftijd die in een grote huurwoning wonen. Terwijl ze niet meer alle ruimte nodig hebben en graag kleiner willen wonen. Met de nieuwe regeling 'van groot naar beter' kunnen zij nu makkelijker en sneller verhuizen naar een kleinere huurwoning. Daardoor moet er meer ruimte vrijkomen voor gezinnen.

De afgelopen drie jaar liep een proef met de doorstroming van ouderen in de regio, met succes volgens de elf verhuurorganisaties. In de regio hebben 324 mensen van 65 jaar en ouder gebruik gemaakt van de regeling. In totaal toonden ruim negenhonderd ouderen interesse. De hoop is, nu de voorrangsregeling permanent wordt, dat nog meer ouderen gaan verhuizen naar kleiner huis of appartement.

Dit zijn de elf deelnemende corporaties: Bergopwaarts

Compaen

Goed Wonen

Helpt Elkander

Trudo

Woonstichting 'thuis

Volksbelang

WoCom

Woonbedrijf

Wooninc.

Woonpartners

65-plussers die gebruik maken van de regeling, hoeven niet per se binnen de gemeentegrenzen te verhuizen. Met deze regeling is het woningprobleem nog niet opgelost. Daarom hebben de woningcorporaties eerder al met het Rijk, de provincie en de 21 gemeenten uit de regio afgesproken om flink meer sociale huurwoningen bij te bouwen.