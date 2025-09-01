Stel dat werd opgepakt na waarschuwingsschot weer vrij: 'Geen bewijs'

De man en vrouw die vrijdagmiddag na een waarschuwingsschot in Eindhoven werden opgepakt, zijn weer op vrije voeten. Het stel zat tijdens de arrestatie in een auto samen met hun kind. De ouders zijn allebei 28 en komen uit Veldhoven. In de auto werd niets verdachts gevonden.

Hoewel het stel weer op vrije voeten is, wordt de man (de bestuurder van de auto), wel verdacht van rijden onder invloed. Die zaak loopt nog.

Waarschuwingsschot

De politie wilde de man en vrouw aanhouden omdat ze eerder op de middag iemand in Geldrop zouden hebben bedreigd met een vuurwapen. Agenten zagen het stel na de melding rijden in een auto op de Gestelsestraat in Eindhoven.

Daarop volgde een arrestatie maar die verliep moeizaam. De politie loste zelfs een waarschuwingsschot. “De bestuurder had mogelijk een vuurwapen bij zich. Dan volgen agenten tijdens een arrestatie een bepaalde procedure. In dit geval volgde de bestuurder sommige bevelen niet op. Dan behoort een waarschuwingsschot dan tot de middelen van de politie", duidt een politiewoordvoerder.

Geen vuurwapen gevonden

In de auto van het stel werd geen vuurwapen of iets anders verdachte gevonden. Volgens de politiewoordvoerder was er daardoor geen bewijs dat er sprake was geweest van een bedreiging met een wapen.

Er raakte niemand gewond. Het kind dat in de auto zat, werd na de arrestatie ondergebracht bij familie.