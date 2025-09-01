Linda startte met haar eigen theeplantage en levert aan sterrenrestaurants

Op een reis naar China ging er een wereld open voor Linda Cebrian-Rampen uit Soerendonk. Ze ontdekte de cultuur achter het theedrinken in het land waar thee oorspronkelijk vandaan komt. Ze besloot om op de boerderij van haar ouders een eigen theeplantage te beginnen. Bijna tien jaar later levert ze aan sterrenrestaurants. "Je hebt geen toegevoegde smaakjes nodig voor een mooi product."

De groene thee van Linda is zo goed, dat ze onlangs in Engeland een prijs won. Ze verbouwt ook zwarte thee in Soerendonk. De sterrenrestaurants nemen graag thee van haar af. “Mensen willen wat minder alcohol drinken, zoals wijn”, zegt Linda. “ Maar de chef wist niet goed wat dan wel te serveren. Mensen willen nog steeds een beleving en pikken het niet als dat niet zo is. Thee heeft dezelfde complexiteit, body en smaak als wijn.”

"Mensen denken bij thee altijd aan iets tropisch en bergachtig."

Maar wie thee gaat telen, moet geduld hebben. Linda deed twee jaar onderzoek voordat ze besloot haar plantage de starten. “Ik wilde iets doen op de boerderij van mijn ouders. Ik wilde niet dat de familieboerderij ophield te bestaan. Maar ik wilde geen massaproduct. Wat kan ik doen met een kleine boerderij van vijftien hectare en daar ook mijn levensonderhoud en voldoening uit halen?”

Het idee om thee te telen, vond Linda prachtig, maar kan dat wel in het kille Nederland? “Mensen denken bij thee altijd aan iets tropisch en bergachtig. Er is niets tropisch en bergachtig aan Soerendonk”, lacht Linda. “Thee is geen diva. De plant houdt wel van een bepaalde zuurgraad in de grond en heeft liever geen natte voeten. Hier is zandgrond. Ik heb de grond laten testen en het was prima.”

"Je kunt als boer hier niet alleen van leven."

De theeplant is winterhard en kan in de tuin of zelfs als heg. “Ik heb ook wel plantjes voor mensen”, zegt Linda. Maar een hele plantage runnen en ervan kunnen leven, is andere koek. “Je kunt er niet alleen van leven, je moet er ook andere dingen bij doen.” En dat is voor veel boeren het obstakel en wellicht de reden waarom Linda voorlopig de enige is in Nederland die thee verbouwt. Niet alleen kun je er moeilijk van rondkomen, het is ook heel arbeidsintensief. De thee wordt met de hand geplukt, zorgvuldig worden de geschikte toppen van de plant uitgezocht. “Inmiddels zijn er wel allerlei ontwikkelingen met intelligente plukmachines die kunnen oogsten.”

"Je kunt thee niet haasten."

Inmiddels heeft Linda een hectare aan theeplanten. Maar het heeft even geduurd voordat ze dat resultaat bereikt had. “Het heeft een lange adem nodig, je kunt thee niet haasten.” Het duurt sowieso vijf jaar voordat je van een theeplant kunt oogsten. Linda is inmiddels een lopende encyclopedie op het gebied van thee. Ze heeft ook een proeverij bij de plantage. “Er is niets mis met supermarktthee”, zegt Linda. “Maar daarnaast is nog een hele wereld en daar laat ik mensen graag kennis mee maken.”