Weinig donder en bliksem deze zomer, onze weerman legt uit hoe dat zit

Het wil in de zomer nog wel eens flink donderen en bliksemen, maar de afgelopen maanden was het rustig op dat vlak. “Puur toeval”, zegt Berend van Straaten, weerman van Weerplaza, op deze eerste dag van de meteorologische herfst. Nou ja, er is toch wel een verklaring, meldt hij. De zomer van 2025 was er een met overwegend hogedrukgebieden, met zonnig, warm, rustig en droog weer.

Depressies kwamen ook om de hoek kijken, maar die hadden amper wat in de melk te brokkelen. En voor de vorming van onweer heb je wel wat luchtbewegingen en energie nodig, legt Van Straaten uit.

Voor het ontstaan van onweersbuien is een groot temperatuurverschil tussen koude lucht op hoogte en warmere lucht aan de grond vereist. Die luchtstromen bewegen langs elkaar en ze voeren ook elektrisch geladen deeltjes mee. Dat leidt, bij botsingen in de atmosfeer, weer tot een elektrische lading en als de lading groot genoeg is, dan hoor je het knetteren en donderen. Dan zie je dus bliksemschichten en gaat het onweren. Behalve deze zomer, op enkele uitzonderingen na, al gingen die plaatselijk vaak wel gepaard met flinke regenbuien en soms met afgebroken takken.

Een enkele keer begaf een tak het tijdens een onweersbui of storm (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).