'Uitzonderlijk groot' nest met hoornaars verwijderd

Een bestrijdingsbedrijf heeft maandag aan het begin van de middag in Kaatsheuvel een nest met hoornaars weggehaald. Het ging volgens medewerkers om een ‘uitzonderlijk groot’ nest. Het zat in de bosjes bij de oude Boerenbond op de kruising van de Europalaan met de Marktstraat.

Het nest is zorgvuldig verwijderd, in een bak geplaatst en meegenomen. De meeste hoornaars die tijdens de klus nog rondvlogen, zijn gevangen met behulp van een schepnet en een speciale stofzuiger.

Dankzij de snelle en deskundige inzet van het bestrijdingsbedrijf is het gevaar voor de omgeving weggenomen. Het is niet bekend of het om Europese of Aziatische hoornaars ging.