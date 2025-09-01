Man laat piemel zien vlak bij school, ouders reageren geschrokken

Een 74-jarige man uit Nijmegen die vlak bij een school in Helmond zijn piemel laat zien aan kinderen, het zorgt voor onrust en geschokte reacties bij ouders en de schooldirecteur. “Het gaat goed met de kinderen, maar we volgen ze nu extra goed”, zegt directeur Maarten Jacobs van basisschool ’t Hout. Moeder Melanie heeft er wakker van gelegen: “Je wilt je kinderen veilig buiten laten spelen en dan komt er zo’n viezerik.”

Vijf dagen na het incident blikt de directeur van de school terug op een aantal onrustige dagen. “Vanmorgen heb ik een bevestiging gekregen van de politie dat ze de juiste hebben. Dan treedt de rust in.”

Wat gebeurde er in Helmond? Het is woensdagmiddag, de school is uit, als twee meisjes uit groep drie en vier in een beweegtuin voor basisschool ’t Hout aan het spelen zijn. “Opeens komt er een man tevoorschijn en hij vraagt de weg aan de meisjes”, weet schooldirecteur Jacobs. “De meisje lopen een stukje mee en dan laat hij ineens zijn geslachtsdeel zien.” De man zou daarna hebben gezegd dat de meisjes het niet door mochten vertellen. Ook vroeg hij of de meisjes hun eigen geslachtsdeel wilden laten zien. Dat hebben de meisjes niet gedaan. Ze zijn er samen vandoor gegaan. Drie dagen na het incident pakt de politie een 74-jarige man uit Nijmegen op. Bij hem thuis zijn gegevensdragers, zoals bijvoorbeeld een laptop en telefoon, in beslaggenomen. Hij wordt volgens de schooldirecteur verdacht van een zedenmisdrijf.

“Donderdagochtend werden wij gebeld door een bezorgde moeder dat haar dochter en een ander kind in de buurt van de school waren lastiggevallen door een man. Dan schrik je”, blikt Jacobs terug. In eerste instantie is het rustig en blijft het rustig. “Maar donderdagmiddag na schooltijd, als ouders met elkaar hebben staan praten, ontstaat er onrust. Toen kwamen er verhalen los.” Veel vragen

De volgende ochtend staat de schooldirecteur bij de poort van de school om ouders op te vangen en vragen te beantwoorden. “De politie was inmiddels ingelicht en was in burger de wijk in gegaan. Dan ontstaat er veel onrust. Wie was die man? Is hij al gepakt? Waar is die man? Er waren heel veel vragen.”

“Wij kunnen dan alleen maar de rust bewaren, de politie hun werk laten doen en feitelijke informatie delen.” Jacobs moet ook verhalen ontkrachten dat het incident op school heeft plaatsgevonden. “Dat was niet. Zoiets kan in een wijk gebeuren, hoe spijtig ook.” Heksenjacht

Melanie heeft een kind in groep drie en heeft er wakker van gelegen. “Het is raar en vies, ik heb mijn jongste net een beetje losgelaten met buitenspelen en dan hoor je zoiets.” Vader Stefan noemt het ‘schokkend’: “We zijn er altijd al mee bezig, je kinderen opvoeden met het feit dat je altijd voorzichtig moet zijn en niet met vreemden mee moet gaan.”

Directeur Maarten Jacobs van basisschool ’t Hout merkt dat de grootste onrust weg is (foto: Noël van Hooft).