ASML tekent overeenkomst met gemeente: 'Wij zijn blij met deze stap'

De komst van ASML naar Eindhoven is weer een stukje dichterbij. Chipmachinefabrikant heeft een overeenkomst met de gemeente Eindhoven getekend. Dat meldt de gemeente. ASML wil zich op de Brainport Industries Campus (BIC) Noord in Eindhoven vestigen. In de overeenkomst staan afspraken over de huur van de grond. Ook zijn er grondafspraken gemaakt. De bouw moet naar verwachting begin volgend jaar beginnen.

Een woordvoerder van ASML laat weten dat het nu nog niet definitief is dat ASML in Eindhoven gaat uitbreiden. "We zijn blij met deze stap. Hiermee is een kader gecreëerd voor verdere samenwerking, maar het betreft nog geen definitieve goedkeuring of vergunningverlening."

Nog verschillende uitdagingen

De plannen zijn ambitieus, want er is nog altijd geen oplossing voor het stikstofprobleem en het overvolle elektriciteitsnet. ASML benoemt dit zelf in een verklaring. "Er moeten nog verschillende essentiële voorwaarden worden vervuld voordat we kunnen starten met de bouw van de campus. Denk hierbij aan uitdagingen rondom infrastructuur, elektriciteit en stikstof."

Vragen over de inhoud van de afspraken, worden door de woordvoerder van de gemeente en van ASML afgewimpeld. "Over de inhoud van de gemaakte afspraken in de anterieure overeenkomst doen wij verder geen uitspraken." Wel is duidelijk dat de ASML de gronden voor de uitbreiding gaat gebruiken via een eeuwigdurende erfpachtconstructie.

Grond aankopen

Ook de gemeente Eindhoven erkent dat de komst van ASML nog niet helemaal rond is. "Uiteraard zijn er nog uitdagingen en moeten er nog diverse stappen worden gezet, zoals het doorlopen van de ruimtelijke procedures", zo valt te lezen in een verklaring van de gemeente.

De gemeente Eindhoven heeft op dit moment nog niet alle grond in bezit. Met andere perceeleigenaren wordt nog gepraat. Als de onderhandelingen op niets uitlopen, kunnen de eigenaren uiteindelijk onteigend worden.

ASML wil verdubbelen

ASML wil de komende jaren flink gaan uitbreiden in de Brainportregio. Niet alleen in Veldhoven, maar ook in Eindhoven. De hightechreus wil uiteindelijk gaan verdubbelen van 20.000 naar 40.000 medewerkers en heeft daarvoor het oog laten vallen op een groot akkerlandschap bij de Brainport Industries Campus.

Ruim zeventig voetbalvelden, zo groot moet de uitbreidingsplek van ASML daar worden. De eersten van in totaal 20.000 medewerkers kunnen er in 2028 terecht. Op de nog nieuw te bouwen campus wil ASML flink groeien met zowel cleanrooms als kantoorgebouwen. Dat blijkt uit een voorlopig ontwerp waar de gemeenteraad volgende week over stemt.

Als alle seinen op groen gaan, wil ASML begin volgend jaar al beginnen met de bouw. De gemeente wil daar graag aan meewerken. "We hebben er vertrouwen in en liggen op koers."