Met slaapgebrek en vol trots breken winnaars Brabantsedag hun wagen af

Het besef dat bouwgroep Bloed Zweet en Tranen zondag de 66e Brabantsedag in Heeze heeft gewonnen, is een dag later voorzichtig ingedaald. De bouwers zitten maandagmiddag met kleine oogjes, maar vol trots aan de gezamenlijke lunch en taart. Al is het voor veel mensen een ontbijt, omdat de overwinning tot in de kleine uurtjes werd gevierd. Na het eten wordt er weer gewerkt, want de winnende wagen moet uit elkaar worden gehaald.

"Het liefste had ik hem nog een dag laten staan hier op de bouwplaats, zodat mensen er nog even naar konden kijken, maar dat gaat helaas niet", vertelt Sem van Ginneken. "De afgelopen week kwam ik alleen thuis om te slapen en douchen en voor de rest was ik alleen aan het bouwen", vertelt hij terwijl achter hem de wagen steeds meer in een kaal geraamte verandert. Sem is nog steeds dolblij met de overwinning. "Grandioos, een droom die uitkomt en we hebben erna ook een topfeest gehad." Dat Bloed Zweet en Tranen zowel de jury- als publieksprijs zou pakken, kwam totaal onverwachts voor de bouwgroep.

Sem van Ginneken laat trots zijn overwinningskaart zien (foto: Collin Beijk).

Pas in de laatste week kwam het ontwerp van hun wagen 'Van wrede winter naar vruchtbaar voorjaar' echt tot leven, volgens Sem. "Ik zie de wagen nog staan vorige week. Toen zeiden we tegen elkaar dat we blij mochten zijn als we de top tien zouden halen, omdat de concurrentie zo sterk was."

Het thema van de Brabantsedag was 'Carnaval Ontmaskerd'. Bloed Zweet en Tranen ging terug naar de oorsprong van het feest der feesten. "Ik wist niet dat carnaval van een heidens ritueel afstamt, om van de winter het voorjaar te maken. Dat werd ons thema", vertelt Sem.

Julie Dekkers sloopt de wagen met een koevoet (foto: Collin Beijk).

De 19-jarige Julie Dekkers verbaast zich erover dat er toch elk jaar weer mensen zijn die een draai weten te geven aan het thema van de Brabantsedag en daar dan een ontwerp bij maken. "Want bij carnaval denk je natuurlijk aan carnavalsmuziek en felle kleuren. We waren dus de enige groep die dat niet hadden. En dat kon heel goed of heel slecht uitpakken", vertelt ze lachend. "We merkten dat iedereen een beetje stil werd bij onze wagen, dus dat was wel spannend, maar bleek positief." Voor bouwgroep Bloed Zweet en Tranen is het de tweede keer dat ze de Brabantsedag winnen. In 2016 was het ook raak. "Maar daar was ik toen niet bij omdat we op vakantie waren, terwijl ik al wel bij de groep zat. Dus we moesten nog wel een keer winnen terwijl ik er wel bij was", vertelt Julie met een knipoog.

Sep is druk bezig alles los te halen van de wagen (foto: Collin Beijk).

Dat er flink gefeest is door jong en oud blijkt ook wel uit de stem van de 12-jarige Sep. Hij is haast niet meer te verstaan. "Maar ik denk en hoop dat ik morgenochtend mijn stem wel weer terug heb." Ondanks de zichtbare vermoeidheid draagt hij maandag gewoon zijn steentje bij. De overwinning maakte zondag flink wat emoties los. Bouwers vielen elkaar huilend in de armen. "Je werkt een heel seizoen met elkaar naar iets toe en er zit zoveel tijd en moeite in. Je gaat voor het hoogst haalbare en als dat dan lukt, dat raakt dat mensen", vertelt Karin Wanders. In totaal won Bloed Zweet en Tranen drie prijzen, want naast de eindoverwinning en de publieksprijs, werd ook in de categorie 'theatraal spel' gewonnen. Het onderdeel waarvoor Karin verantwoordelijk was, maar die eer wil ze absoluut niet opstrijken. "We doen dit met z'n allen. Zonder mooie wagen, special effects en muziek, komt het theaterspel ook niet mooi naar voren.

Karin Wanders tijdens de sloop van de winnende wagen (foto: Collin Beijk).

De wagen wordt in rap tempo leeggehaald (foto: Collin Beijk).