Dolle Mina's melden intimidatie bij protest: 'Uitgescholden en aangeraakt'

'Kankerhoer', 'jullie lokken het zelf uit' en 'je moet 's avonds niet over straat fietsen'. Tientallen vrouwen zijn volgens actiegroep de Dolle Mina's in de nacht van zaterdag op zondag door mannen seksueel geïntimideerd tijdens de protestactie 'Wij eisen de nacht op'. De vrouwen fietsten door onder meer Stratumseind in Eindhoven om aandacht te vragen voor de onveiligheid die veel vrouwen op straat ervaren. Volgens de Dolle Mina's liep het tijdens de tocht uit de hand. Ze roepen deelnemers die lastig zijn gevallen op zich te melden.

Het eerste deel van de groep, zo’n dertig vrouwen, werd volgens de woordvoerder uitgescholden, vastgepakt en mannen probeerden ze tegen te houden. Een vrouw werd bij haar heupen vastgepakt. De situatie werd zo heftig dat de route ter plekke werd aangepast voor de rest van de vrouwen.

De groep in Eindhoven van ongeveer tweehonderd vrouwen werd begeleid door politie, boa’s, verkeersregelaars en beveiligers van cafés. Toch liep het op het laatste deel van de route, ter hoogte van restaurant Thomas, volgens de groep uit de hand. "Vrouwen werden aangeraakt, mannen die meefietsten werden uitgescholden voor ‘homo’ en beledigd", vertelt Nynke van Zwol van de landelijke actiegroep Dolle Mina's.

In de nacht van zaterdag op zondag fietsten mensen door verschillende steden in Nederland, om aandacht te vragen voor onveiligheid voor vrouwen op straat.

"Vrouwen juichten ons toe, terwijl mannen ons tegenhielden", zegt Van Zwol. "Ze riepen dat we het zelf uitlokten en maar niet 's avonds over straat moesten fietsen." Volgens haar probeerde een van de scheldende mannen nog snel een kroeg binnen te glippen, maar werd hij door een beveiliger tegengehouden.

Luid applaus

De actiegroep maakt zich zorgen. "We zijn geschokt dat het weer seksueel overschrijdend gedrag is, zelfs in een groep van honderden mensen", zegt Van Zwol.

Niet overal was de sfeer grimmig: "Bij het Wilhelminaplein en op andere plekken kregen we luid applaus."

Odet Rosenkrantz van de Dolle Mina’s Eindhoven, die als begeleider meefietste, hoorde het gescheld. De vrouwen maakten lawaai om aandacht te vragen voor straatintimidatie. Door de drukte moesten ze van hun fiets stappen.

"Het ging in het begin supergoed. Anderhalve minuut later ging het mis", vertelt Rosenkrantz. "Ondanks dat de politie ons heel goed begeleidde, kwam er alsnog zoveel drek over ons heen. Het was niet bij te benen."

'Ontzettend geschrokken'

De actiegroep heeft het gemeld bij de politie. “Zij gaan nadenken of ze er iets mee kunnen doen. Jammer dat zo’n ervaring laat zien dat het nodig is.” Ook kroegbazen zouden flink zijn geschrokken. Volgens Van Zwol zijn zij bereid om in gesprek te gaan over de veiligheid van vrouwen in het uitgaansleven. "Het toont wel aan dat het nodig is."

Van Zwol heeft een duidelijke boodschap aan de mannen die zich misdroegen: “Je gedraagt je als een klootzak. Ik denk dat ze dat niet realiseren. Zij denken dat ze geen onderdeel zijn van het probleem, maar dat zijn ze wel.”