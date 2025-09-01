Jordy Graat fietst door de provincie op zoek naar stemmen voor de Top 900

Dj Jordy Graat trapte zich maandag een slag in de rondte door de provincie, op zoek naar stemmen voor de Top 900. Hij ging bij allerlei mensen op bezoek: van Snollebollekes en Jan Biggel tot een luisteraar. Met uiteindelijk een goed gevulde maag kwam hij aan in Oudenbosch en volbracht hij zijn taak voor de dag.

De teller staat na maandag al op 89 kilometer en dat voor iemand die al 10 jaar niet op een fiets heeft gezeten. De tocht begint voor Jordy op een bekende plek in Son en gelukkig kan hij zijn maag een paar kilometers verderop bij bakker Breadpoint in Best vullen. Daar staat een uitgebreid ontbijt inclusief worstenbroodjes voor de radio-dj klaar. Want fietsen op een lege maag, da's voor wielrenners. Eerste stop na de bakker: Rob Kemps in Best. Snollebollekes is nog volop aan het nagenieten van zijn bruiloft. "Ik dacht, als je dan toch in Best bent, moet je even langs een grote artiest. Letterlijk een grote artiest", lacht Jordy. 'Mijn geluksdag'

Rob trouwde een week geleden met zijn Stephanie en zit nog steeds in een 'liefdesbubbel'. "Het was een fantastisch feest", zegt hij stralend. "De zon zakte achter de Eiffeltoren en ze zei ook nog eens 'ja'. Het was mijn geluksdag."

Jordy met Rob Kemps in Best (foto: Omroep Brabant).