Jordy Graat fietst door de provincie opzoek naar stemmen voor de Top 900
De teller staat na maandag al op 89 kilometer en dat voor iemand die al 10 jaar niet op een fiets heeft gezeten. De tocht begon op een bekende plek en gelukkig kon Jordy zijn maag een paar kilometers verderop bij bakker Breadpoint vullen. Daar stond een uitgebreid ontbijt inclusief worstenbroodjes voor de radio-dj klaar. Want fietsen op een lege maag, da's voor wielrenners.
Eerste stop na de bakker: Rob Kemps in Best. Snollebollekes is nog volop aan het nagenietend van zijn bruiloft. "Ik dacht, als je dan toch in Best bent, moet je even langs een grote artiest. Letterlijk een grote artiest," lacht Jordy Graat.
'Mijn geluksdag'
Rob trouwde een week geleden met zijn Stephanie en zit nog steeds in een 'liefdesbubbel'. "Het was een fantastisch feest," zegt hij stralend. "De zon zakte achter de Eiffeltoren en ze zei ook nog eens 'ja'. Het was mijn geluksdag."
Volgende stop: Camping Rakelbos in Oost-West-Middelbeers. Daar vond Jordy niemand minder dan volkszanger Jan Biggel. De bekendste bewoner van de camping. Hij had de avond ervoor een feestje gehad. Hoogseizoen voorbij? Tijd voor bier! En regen? Ach, da’s ook gezellig. "Ik kon dat niet laten gaan natuurlijk."
Blikje van superster
Op de terugweg van het feestje was Jan 'goed zat', maar bij Jordy aan tafel zit hij er weer 'fris en fruitig' bij. De fles cognac staat al op tafel en er liggen Bossche bollen klaar. Jordy heeft een cadeautje van Rob Kemps voor Jan meegenomen: een blikje bier mét handtekening erop van de enige echte.
Jan weet er geen raad mee. "Ja, moet ik hem nu opdrinken met die handtekening dan?" Jordy stelt voor om het blikje op Marktplaats zetten, maar dat vindt Jan een brug te ver. "Je kunt toch niet iets wat je gekregen hebt van zo’n superster op Marktplaats zetten? Ik zet hem wel hier ergens neer."
Na het eten van de Bossche bol fietste Jordy verder naar luisteraar Pierre om gezellig wat kletsen en het te hebben over de nummers waarop hij heeft gestemd. De dag sloot Jordy heilig af met een bezoek aan de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Hij zal vanavond vast goed slapen met al die kilometers in de benen.