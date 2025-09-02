Peter doodgeschoten op bospad: Kevin wijst medeverdachte aan als schutter

Bart B. uit Waalwijk heeft Peter van Dongen (68) uit Breda in mei 2022 in Helvoirt om het leven gebracht. Een andere verdachte in deze moordzaak, plaatsgenoot Kevin R., heeft dit onlangs bij de politie verklaard. B. beroept zich op zijn zwijgrecht. Dit werd dinsdagmorgen bekend in de rechtbank in Den Bosch. Hier diende weer een pro-formazitting in de zaak van de gewelddadige dood van Van Dongen.

Peter van Dongen werd in mei 2022 naar een pad in het buitengebied tussen Helvoirt en Drunen gelokt, waar hij werd neergeschoten. De Bredanaar overleed een week later. De daders zouden uit zijn geweest op zijn geld.

'Onder druk gezet' Eerder dit jaar onthulde het Openbaar Ministerie (OM) dat Van Dongen om het leven was gebracht na een ruzie om een tiny house. Hij werd onder druk gezet om steeds meer geld te betalen voor het kleine huisje dat nog steeds in een loods in Waspik zou staan. Toen hij dat weigerde te doen, werd hij om het leven gebracht. De mannen die hierbij betrokken zouden zijn geweest, hoopten dat zijn familie over de brug zou komen. Zo blijft het OM erover denken.

Twee van de drie verdachten, Bart B. (27) en Kevin R. (23) uit Waalwijk, waren erbij toen Van Dongen door één kogel in zijn hoofd werd gedood. B. zou dat schot hebben gelost. Wijnand de L. (40) uit Waspik, de derde verdachte in de zaak, had een alibi, hij was toen ergens anders. Van Dongen was met De L. in contact gekomen, nadat hij zijn koopwoning goed had kunnen verkopen. Hij liet De L. een tiny house bouwen en werkte eraan mee, met Bart B.

'Spectaculaire verklaringen'

Van het drietal zat alleen De L. deze dinsdag in de rechtszaal. Zijn advocaat legde de verklaring van Kevin R. uit in het voordeel van zijn cliënt. Uit de 'uitgebreide en spectaculaire verklaringen' die waren afgelegd, is gebleken dat juist B. de 'spin in het web' is geweest, zo stelde de raadsman. Zijn cliënt zou dus een veel minder belangrijke rol hebben gespeeld in deze moordzaak. En daarom zou hij vrijgelaten moeten worden.

"Maak een einde aan deze ellende voor mijn cliënt en zijn gezin. Het is echt wel welletjes geweest. Ook gezien de penibele financiële situatie waarin hij is terechtgekomen", zo richtte de advocaat zich tot de rechter. De L.: "Ik mis de kinderen en de kinderen missen mij."

De rechter wees het verzoek af en dat betekent dat alle drie de verdachten in hun cel blijven tot de eerstvolgende zitting, op 27 november. Tegen die tijd zal nog een aantal getuigen zijn gehoord. Mogelijk zijn dan ook de autosleutels en de telefoon van Van Dongen boven water. Die zouden ergens in Waalwijk zijn weggegooid en zijn nog steeds niet teruggevonden.

Voor de inhoudelijke behandeling zijn volgend jaar april drie dagen uitgetrokken.