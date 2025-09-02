Verwoestende brand laat buurt geschokt achter: 'Dit is een ramp'

Een verwoestende brand aan de Hofstraat in Eindhoven laat de buurt geschokt achter. Door een verbouwing verbleven de bewoners tijdelijk in een tuinhuis achter het huis. De schade is enorm. "Alles is kapot", vertelt buurtbewoner Elise.

"Dit is vreselijk zonde. Ik weet hoe het huis was toen ze het kochten. De klimop zat toen helemaal in het huis. Ze hebben er zoveel aan gedaan", vervolgt Elise. Volgens haar traint het gezin honden voor autistische kinderen. In de woning woont volgens een 112-correspondent een gezin met drie kinderen. De moeder van het gezin wilde dinsdag niks kwijt over de brand. "Het gezin was natuurlijk flink geschrokken", vertelt brandweerwoordvoerder Paul van Dooren. "Ze vertelden dat ze elk jaar een ontruimingsoefening doen. Ze hadden ook rookmelders hangen." Hij kan niet zeggen hoe het nu met de bewoners en honden gaat. De brandweer heeft een vermoeden van de oorzaak, maar wil daarover geen mededelingen doen.

Vlammenzee De melding van de brand kwam maandagnacht rond tien voor drie binnen. Bij de brand kwam veel rook vrij. Door een enorme vonkenregen en rook werd het treinverkeer even stilgelegd. Het huis ligt namelijk naast het spoor. Rond vier uur maandagnacht was de brand grotendeels geblust. De brandweer zette het huis vanwege instortingsgevaar met lint af.

Moeilijk bereikbaar

De brandweer kon het huis lastig bereiken. Een groot deel van de weg lag helemaal open vanwege rioolwerkzaamheden. "Dat is lastig", gaf de woordvoerder toe. "We moesten meer slangen aanbrengen dan normaal. Ook brachten we water op grotere afstand aan." Gelukkig kon de hoogwerker gebruik maken van rijplaten die er lagen. "Ik heb niet het idee dat de situatie effect heeft gehad op de schade. We verwachten niet dat het anders was gelopen, als er geen werkzaamheden waren geweest", benadrukt de woordvoerder van de brandweer. "Het was een volledig uitslaande brand toen we aankwamen."

De straat lag open vanwege werkzaamheden (foto: Omroep Brabant).

Ramp

"Dit is een ramp", vertelt een 87-jarige buurman. Ook hij en zijn vrouw moesten 's nachts hun huis uit. "We hebben koffie gedronken bij een bewoner in een zijstraat. Ik was meer slaperig dan geschrokken", zegt hij nuchter. Buurtbewoners inspecteren dinsdagochtend vol ongeloof de schade. "Dit is echt heel triest", vertelt Piet van Oss. Bewoner Kitty Bakker vult aan: "Het is vreselijk. Die mensen moeten weer helemaal opnieuw beginnen. Boven is er helemaal niks meer." Het huis van de buren staat te koop. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg. Piet concludeert: "Die hebben geluk gehad."

De enorme vlammenzee (foto: Persbureau Heitink).