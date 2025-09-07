Dit eenzame huis moet straks plaatsmaken voor het grote ASML

Rust, ruimte en uitgestrekte akkers. Wie ervan houdt, kan in dit huis heerlijk vertoeven. Er is alleen een 'maar': dit eenzame huis staat midden in het potentiële uitbreidingsgebied van ASML op BIC Noord in Eindhoven, vlak bij Eindhoven Airport. De verborgen parel moet wijken voor de grootse plannen van de hightechgigant, alleen is het nog altijd geen eigendom van de gemeente of ASML. Kunnen de eigenaren alvast in hun handjes wrijven?

Slechts één huis staat er op de enorme vlakte die ASML in gebruik wil gaan nemen. In 1997 werd het voor 181.512 euro gekocht. De waarde wordt nu door Huispedia op ruim een miljoen euro geschat. Vol spanning wachten de eigenaren af wat er nu gaat gebeuren. Zelf wonen ze er niet meer. Het huis uit 1956 is met een woonoppervlakte van 236 vierkante meter zeker niet klein te noemen. De grond waar het op staat, is met een oppervlakte van 4687 vierkante meter riant. Een tekoopbord in de tuin zetten zit er niet in. Vlak voordat de uitbreidingsplannen van ASML bekend werden, vestigde de gemeente een voorkeursrecht op het huis en de omliggende tuin. Dat betekent dat de gemeente als eerste het perceel mag kopen.

Het huis dat in het gebied staat waar ASML wil gaan uitbreiden (foto: Rogier van Son).

Het huis moet plaatsmaken voor de nieuwe Dirk Noordhoflaan, als de plannen van ASML tenminste doorgaan. Deze nog vrij recent opgeleverde weg moet alweer verlegd worden voor nog te bouwen cleanrooms en kantoren van de chipmachinefabrikant op het terrein.

Ondertussen is afwachten wat er gaat gebeuren. Chipmachinefabrikant ASML moet eerst definitief 'ja' zeggen. De gemeente wil uiteindelijk alle grond waar ASML zich wil vestigen op BIC-Noord in bezit hebben. "De gronden die nodig zijn voor de mogelijke uitbreiding van ASML op BIC zullen door de gemeente in een eeuwigdurende erfpacht worden uitgegeven aan het bedrijf”, zo laat een woordvoerder van de gemeente weten. Het huis op het BIC-terrein is niet het laatste stuk grond dat de gemeente nog moet kopen voor de komst van ASML. Tachtig procent van de grond is al in handen van de gemeente, maar de overige twintig procent moet dus nog gekocht worden, inclusief het huis. "Momenteel lopen er gesprekken over de mogelijke aankoop van percelen die nog niet in ons bezit zijn en waar een zogeheten voorkeursrecht op is gevestigd. Inhoudelijk doen wij over deze lopende trajecten geen uitspraken", laat de gemeente weten.

ASML wil op de Brainport Industries Campus uitbreiden en dan moet dit huis wijken (foto: Rogier van Son).

Eerder telde ASML tientallen miljoenen neer voor het uitkopen van een sport- evenementencomplex en een halve straat voor toekomstige uitbreidingsplannen in Veldhoven. Nu ligt dat mogelijk anders, want op BIC zit niet wereldspeler ASML, maar de gemeente Eindhoven met gemeenschapsgeld aan de onderhandelingstafel. Het blijft voor de eigenaren op BIC Noord de vraag met welk bod de gemeente komt. En als ze er niet uitkomen, kan de gemeente gaan onteigenen. Dan kan Eindhoven dwingen om het huis op te geven. Voor maart volgend jaar wil ASML de eerste schop in de grond hebben gezet. De techgigant hoopt begin 2028 de eerste nieuwe medewerkers op BIC Noord te kunnen verwelkomen. Dat moeten er naar verloop van tijd zo'n 20.000 zijn: een verdubbeling van het aantal ASML'ers in de regio nu. Omroep Brabant heeft contact met de eigenaren van het huis. Zij willen zolang de onderhandelingen lopen, niet reageren. In deze video zie je hoe ASML in de loop der jaren is gegroeid: