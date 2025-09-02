Jongeren in asielopvang krijgen advies binnen te blijven na steekpartij

Het COA maakt zich zorgen over de veiligheid van bewoners van de opvanglocatie in Geldrop. De opvanglocatie adviseert inwoners voorlopig om 's avonds niet naar buiten te gaan. Maandagavond raakten drie bewoners gewond bij een steekincident in het centrum van Eindhoven. Dinsdagmiddag werd bekend dat er twee verdachten zijn aangehouden.

Een groep jongeren uit de opvang is volgens de politie maandagavond aangevallen. Daarbij is ook gestoken. Ook zijn twee van hun fatbikes gestolen. Drie jongeren (16, 17 en 17 jaar) raakten bij de aanval gewond. De slachtoffers komen allemaal uit Syrië en verblijven in een opvangcentrum van het COA, Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

Diezelfde nacht werden twee personen uit Amsterdam en Almere aangehouden voor de beroving van een fatbike. Of zij ook betrokken waren bij de steekpartij kan of wil de de politie nog niet zeggen. Ze zijn aangehouden op verdenking van heling.

Onderwerp van gesprek

Het COA zegt dat zowel de inwoners als de medewerkers van het opvangcentrum geschrokken zijn van wat is er gebeurd. Samen met het Nidos, de voogdij-instantie, zorgen ze voor nazorg voor de jongeren die in het opvangcentrum wonen. In dit centrum wonen in totaal 54 jongens en meisjes van tussen de 15 en 17 jaar oud.

Ook adviseert het COA de 54 jongens en meisjes die in hetzelfde opvangcentrum zitten als de slachtoffers om 's avonds niet de straat op te gaan. "Het is onderwerp van gesprek", zegt een woordvoerder. "Over andere maatregelen kunnen we niks zeggen vanwege de veiligheid."

Gemeente

De gemeente Geldrop heeft de zaak kort besproken, maar volgens hen is het geen zaak van de gemeente. Ze laten het dus over aan het COA en de politie.