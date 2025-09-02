Kerk op het nippertje aan ramp ontsnapt: '5 minuten later en het was mis'
"Gelukkig dat de brandweer er op tijd bij was", zegt pastoor Roland Kerssemakers. "Vijf minuten later en het was, denk ik, helemaal mis geweest."
De brand brak uit tijdens werkzaamheden aan de kerk, die al maanden bezig zijn. Er werden leidingen vernieuwd en ramen teruggeplaatst. "Bij die werkzaamheden is iets verkeerds gegaan", denkt de pastoor.
Het dak van de kerk bestaat uit kurkdroog hout, wat een snelle verspreiding van het vuur had kunnen veroorzaken. "Dan hoeft er maar een vonkje te zijn en dan fikt het", vertelt Kerssemakers. "Stukken hout en dragers zijn verbrand. Dat moet helemaal worden vernieuwd worden. We hebben heel veel geluk gehad."
Ramp voorkomen
De brandweer rukte groots uit en had het vuur rond een uur of één onder controle. Postcommandant Rik Zwaans bevestigt dat een grotere ramp is voorkomen. "We hebben het zeer beperkt kunnen houden en voorkomen dat de kerk volledig is afgebrand. "Het dak was zo droog dat het heel hard had kunnen gaan."