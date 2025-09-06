Hakken op krukken en polonaise in de zon: 5e editie Total Loss een feest
Bij de ingang van het terrein staat een groepje in verkleedkleding klaar om naar binnen te gaan. Het is volgens hen nooit te vroeg voor feesten en carnaval. "Dat kan ook gewoon in de zomer." De vrienden vonden het vorig jaar zo leuk: "Dat smaakte naar meer."
Bij een van de podia staat Lieke met krukken te hakken op de muziek. “Het is niet anders", vertelt ze. "Ik wilde heel graag gaan, maar ik heb een blessure aan mijn knie.” Het hield haar niet tegen. Samen met haar ouders is ze zaterdag vanuit het Zuid-Hollandse Middelharnis naar Best toegekomen.
Moeders vindt het prima dat ze op krukken naar het festival is toegegaan. De familie komt elk jaar naar het feest toe. "Het is gewoon zo leuk. Je kunt lekker losgaan." De Brabantse gezelligheid maakt de dag voor hen af. "En als je het bij het ene podium zat bent ga je ergens anders heen. Er is genoeg te zien en te horen.”
Dat klopt, want de hele dag kun je op het festival hakken, dansen en springen. Tino Martin, Frans en zoon Chris Bauer, Ch1pz en Mart Hoogkamer komen allemaal langs. Dit jaar is er zelfs een speciaal Fijnfisjenie Omroep Brabant podium waar Jordy Graat en Christel de Laat de tent op stelten weten te zetten. Festivalbezoekers kunnen er met de handjes vooruit alvast de polonaise lopen. Want zeg nou zelf, carnaval in de zomer; da ken toch nie beter?
"We gaan helemaal door de barrière heen."
Voor drie vrienden uit Groningen niet. "We zijn vanochtend om elf uur al begonnen met drinken. We gaan helemaal door de barrière heen." De heren slapen speciaal voor 'het foute vriendenweekend' in Best. Ze zijn niet de enigen die lang hebben moeten rijden, want Bert en Nick zijn helemaal uit België gekomen. "We zijn eigenlijk van het hardere werk, maar we zijn ook carnavalsvierders. Dit is eigenlijk carnaval in de zomer."
Het belooft in ieder geval nog een lange en mooie avond te worden. Het weer zit mee en dat valt Mister Snollebollekes die overdag achter de bar staat ook op. "Het zonnetje schijnt, het is een groot feest, echt het gevoel van hier." Kemps moet zichzelf elk jaar toch weer even in zijn arm knijpen. "Dat dit mijn werk mag zijn."
"Je kan overal heen, maar voor de gezelligheid moet je hier zijn."
Hij begrijpt wel dat bezoekers vanuit het hele land naar Best zijn toegekomen. “Je kan overal heen in het land, maar voor de echte gezelligheid moeten de mensen naar het zuiden toe.”
Na afloop gaat hij overigens niet, net zoals zijn dorpsgenoten, te voet of met de fiets naar huis. Hij pakt de auto. “Er lopen dan 20.000 mensen het terrein af."