Hakken op krukken en polonaise in de zon: 5e editie Total Loss een feest

Hossen, hakken en polonaise lopen in de volle zon: op Aquabest wordt zaterdag feest gevierd alsof het carnaval is. Rob Kemps, beter bekend als Snollebollekes, houdt er voor de vijfde keer het Total Loss Festival in zijn geboorteplaats Best. "Voor echte gezelligheid moet je in het zuiden zijn."

Bij de ingang van het terrein staat een groepje in verkleedkleding klaar om naar binnen te gaan. Het is volgens hen nooit te vroeg voor feesten en carnaval. "Dat kan ook gewoon in de zomer." De vrienden vonden het vorig jaar zo leuk: "Dat smaakte naar meer."

Bij een van de podia staat Lieke met krukken te hakken op de muziek. “Het is niet anders", vertelt ze. "Ik wilde heel graag gaan, maar ik heb een blessure aan mijn knie.” Het hield haar niet tegen. Samen met haar ouders is ze zaterdag vanuit het Zuid-Hollandse Middelharnis naar Best toegekomen.

Moeders vindt het prima dat ze op krukken naar het festival is toegegaan. De familie komt elk jaar naar het feest toe. "Het is gewoon zo leuk. Je kunt lekker losgaan." De Brabantse gezelligheid maakt de dag voor hen af. "En als je het bij het ene podium zat bent ga je ergens anders heen. Er is genoeg te zien en te horen.”

Dat klopt, want de hele dag kun je op het festival hakken, dansen en springen. Tino Martin, Frans en zoon Chris Bauer, Ch1pz en Mart Hoogkamer komen allemaal langs. Dit jaar is er zelfs een speciaal Fijnfisjenie Omroep Brabant podium waar Jordy Graat en Christel de Laat de tent op stelten weten te zetten. Festivalbezoekers kunnen er met de handjes vooruit alvast de polonaise lopen. Want zeg nou zelf, carnaval in de zomer; da ken toch nie beter?