Top 900-fietstocht brengt Koen van zwembad naar iconische mengtafel

Radio-dj Koen Wijn stapte dinsdagochtend vroeg op de fiets in Oudenbosch voor zijn zoektocht naar Top 900-stemmen. Zijn tocht bracht hem voor een frisse duik in Steenbergen naar een bijzondere mengtafel in Bergen op Zoom en een emotioneel gesprek in Etten-Leur. Zelfs een stortbui kon hem niet stoppen.

De dag begon dinsdag vroeg voor Koen. Om zeven uur stond hij klaar in Oudenbosch om op de fiets te stappen. Zijn eerste stop was bij het Bakhuys Dinteloord. Daar hadden ze een speciaal Top-900-gebakje gemaakt. Het was lastig om de verleiding te moeten weerstaan, maar het lukte Koen om zich in te houden. Frisse duik

"Ik heb mogen genieten van worstenbroodjes die voor ons klaarstonden", vertelt de radio-dj. Met een goed gevulde maag stapte hij even later op de fiets richting het buitenzwembad in Steenbergen. "Het zwembad is nog een paar weken open voor de waterliefhebbers", legt Koen uit. "Het was vandaag gezellig druk. Er waren mensen die na tien baantjes weer weggingen en liefhebbers die ruim een uur zwommen en later op de dag nog een keer terugkwamen." Hij snapt wel waarom, want het water was 'heerlijk'. " Na de frisse duik kon Koen door naar Bergen op Zoom waar hij een afspraak had met popjournalist Jean-Paul Heck. De twee muziekliefhebbers namen plaats achter de iconische mengtafel waar op 13 juli 1985 de gitaarklanken van onder andere Brian May, The Edge, Mark Knopfler en Pete Townshend op werden afgewisseld met de stemmen van Sting, David Bowie, Elton John en Paul McCartney. "Je voelt als je daar binnenkomt dat je iets bijzonders voor je hebt", vertelt Koen enthousiast.

Liefde voor je kind

Later op de dag maakte de dj een rondje op Vliegveld Seppe, Breda International Airport, om zijn weg te vervolgen naar Etten-Leur. Daar wachtte Manfred Jongenelis, producer van hits als Amalia en Lekker Ding, hem op. De twee gingen met elkaar in gesprek over het nummer I Wanna Know What Love Is van de Foreigner. Manfred verloor zijn beide dochters op jonge leeftijd door een stofwisselingsziekte en complicaties van de waterpokken. Hij vertelde aan Koen hoe hij zijn dochter nadat ze was komen te overlijden zelf mee naar huis nam. "Toen hij in de auto stapte met zijn dochter in zijn armen, stond dat nummer aan. Als hij dat liedje nu nog hoort is hij weg. Oprechte liefde heb je volgens hem voor je kind." Er is geen twijfel over mogelijk dat het nummer van de Foreigner op Manfreds lijstje staat. Met een blauwe poncho aan stapte Koen op de fiets richting Raamsdonksveer. "Het kwam met bakken uit de lucht, maar dat maakte mij niks uit", vertelt hij. "Het was goed om even een moment te nemen om alles te laten bezinken en te relativeren." Bruce Springsteen fan

De laatste afspraak stond gepland bij niemand minder dan Andy Marcelissen. Wat veel mensen alleen niet van hem weten is dat hij een gigantische Bruce Springsteen fan is. "Als Bruce ergens in de buurt moet optreden gaat hij erheen en staat hij drie dagen te wachten om vooraan te kunnen staan en hem te bewonderen." Goed nieuws voor Koen, want zijn fietstocht zat er na het bezoek aan Raamsdonksveer weer op. Hij heeft de dag afgesloten met een welverdiende hamburger en een warme douche. Stemmen op de Top 900 kan via deze link.