Politie plukt wandelaar van autoweg en bekeurt hem
Vandaag om 09:30 • Aangepast vandaag om 10:45
nl
De politie heeft woensdagmorgen een man van de autoweg tussen Tilburg en Waalwijk geplukt. Iemand zag de man op de rijbaan vanuit Tilburg-Noord naar Waalwijk lopen en belde de politie.
Agenten zagen de man over de rijbaan lopen. Hij bleek onderweg naar zijn verblijfsplaats in Loon op Zand. De politie heeft hem twee bekeuringen gegeven. Eentje omdat hij geen identiteitsbewijs kon laten zien en eentje voor lopen langs de autoweg.
