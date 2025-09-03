Wethouder zegt sorry tegen verenigingen die geen oud papier mogen inzamelen

Wethouder Dolf Warris stuurt verenigingen in Oss een excuusbrief over de manier waarop zij te horen hebben kregen dat de regeling voor het ophalen van oud papier vanaf 1 januari stopt. Verenigingen verdienden daar een zakcentje mee, maar in een mailtje lazen ze opeens dat dit stopt. "Zo ga je toch niet met verenigingen om?", zei een van de verenigingen. Volgens de wethouder had de brief die was verstuurd niet de juiste toon en had dat anders gemoeten.

Verenigingen in de gemeente Oss helpen mee met het inzamelen van oud papier. In ruil hiervoor krijgen de verenigingen een vergoeding die veelal wordt gebaseerd op de hoeveelheid die is ingezameld. Vanaf 1 januari mag dat niet meer.

De plannen maken veel verenigingen boos. "We hebben altijd alles keurig gedaan. En dan krijg je van de ene op de andere dag een mailtje dat het stopt. Zo ga je toch niet met verenigingen om?", zei Giel van der Leest van voetbalclub Rksv CITO eerder tegen Omroep Brabant. "Als we het eerder hadden geweten, hadden we ons kunnen voorbereiden", zei Van der Leest.

Die kritiek trekt de gemeente zich aan. “De brief was uitdrukkelijk bedoeld als een uitnodiging aan de verenigingen om mee te denken over oplossingen, maar dat kwam er nu niet echt uit”, zegt wethouder Dolf Warris (GroenLinks) tegen Dtv Nieuws. Door het plotselinge besluit van de gemeente kwamen ook in de politiek de nodige vragen. De wethouder gaat daarom de partijen uitleg geven.

Om tafel met verenigingen

Warris wil op korte termijn om de tafel met de verenigingen die door de maatregel worden gedupeerd. Volgens hem zijn dat er tussen de dertig en veertig. De financiële gevolgen van het wegvallen van de inkomsten uit oud papier lopen uiteen. “Bij de één betekent het dat bijvoorbeeld het Sinterklaasavondje niet doorgaat, maar bij sommige verenigingen is het een belangrijk onderdeel van de begroting”, zegt Warris.

Te weinig chauffeurs in de avonden

Hij benadrukt dat de beslissing moest worden genomen omdat het bedrijf Van Munster het contract voor het ophalen van oud papier heeft opgezegd. Het zou te moeilijk zijn om chauffeurs te vinden in de avonduren en in het weekend. Bovendien zijn de veiligheidseisen verscherpt, waardoor de verantwoordelijkheid richting de vrijwilligers van de verenigingen te groot zou worden. De gemeente is daarom van plan om het ophalen van oud papier volledig door een professioneel bedrijf te laten doen.

Een oplossing voor het ontstane probleem is er nog niet, maar Warris wil die de komende tijd samen met de verenigingen gaan zoeken.