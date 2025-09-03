Navigatie overslaan
VIDEO

Vrachtwagen kantelt op A4: chauffeur gewond en weg uren dicht

Vandaag om 10:53 • Aangepast vandaag om 12:14
nl
Op de A4 bij Hoogerheide is woensdagochtend een vrachtwagen gekanteld. Dat gebeurde bij knooppunt De Markiezaten, in de bocht richting België. De chauffeur raakte daarbij lichtgewond. De snelweg richting België is voorlopig afgesloten. Rijkswaterstaat zegt dat de afsluiting tot zeker drie uur vanmiddag gaat duren.
Profielfoto van Jos Verkuijlen
Geschreven door
Jos Verkuijlen

Rijkswaterstaat moet niet alleen de vrachtwagen bergen. Omdat de vangrail helemaal kapot is, komt er een tijdelijke vangrail. Daarnaast moet de weg schoongemaakt worden. In de avond wordt de vangrail definitief hersteld.

Het verkeer kan omkeren op de afslag Rilland.

foto: Christian Traets / Persbureau Heitink
foto: Christian Traets / Persbureau Heitink
Wachten op privacy instellingen...
Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!