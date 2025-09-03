Vrachtwagen kantelt op A4: chauffeur gewond en weg uren dicht

Op de A4 bij Hoogerheide is woensdagochtend een vrachtwagen gekanteld. Dat gebeurde bij knooppunt De Markiezaten, in de bocht richting België. De chauffeur raakte daarbij lichtgewond. De snelweg richting België is voorlopig afgesloten. Rijkswaterstaat zegt dat de afsluiting tot zeker drie uur vanmiddag gaat duren.

Rijkswaterstaat moet niet alleen de vrachtwagen bergen. Omdat de vangrail helemaal kapot is, komt er een tijdelijke vangrail. Daarnaast moet de weg schoongemaakt worden. In de avond wordt de vangrail definitief hersteld. Het verkeer kan omkeren op de afslag Rilland.

foto: Christian Traets / Persbureau Heitink

