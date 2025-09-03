We stemmen steeds weer op dezelfde liedjes voor de Top 900, zo zit dat

Deze week kan iedereen zijn stem uitbrengen voor de Top 900. Radio-dj's fietsen heel de provincie door om luisteraars en bekenden uit de muziekwereld te spreken over hun favoriete nummers. De afgelopen jaren stond Guus Meeuwis met Brabant steevast op nummer 1 en ook Danny Vera was met zijn nummer Rollercoaster steeds hoog in de lijst terug te vinden. Maar hoe komt het eigenlijk dat we elk jaar op dezelfde nummers stemmen?

"Mijn kinderen zullen bijvoorbeeld sneller de muziek van míjn favoriete artiesten opzetten, omdat ze met die muziek zijn opgegroeid", geeft hij aan. Zo komen de favoriete artiesten of nummers van je ouders dus eerder terug in jouw Top 900-lijstje en vervolgens geef jij ze dan weer door aan jouw kinderen.

Volgens neuropsycholoog én muziekliefhebber Erik Matser uit Helmond is het logisch dat dit gebeurt. "Muzieksmaak is sterk verbonden met iemands cultuur en achtergond. Denk aan de plek waar je bent opgegroeid of woont." Die factoren bepalen volgens hem wat je leuk vindt.

De Top 900 is de enige muzieklijst waar Queen en Coldplay hand in hand gaan met Guus en Gerard. De luisteraars van Omroep Brabant stellen jaarlijkse de lijst met liedjes samen. De radio-dj's fietsen de hele week door onze provincie om stemmen op te halen voor de Top 900. Je eigen lijstje invullen kan via deze link .

Een misschien nog wel grotere bepalende factor voor het steeds weer stemmen op dezelfde nummers is volgens Matser het 'unieke geluid' van artiesten. "Kijk bijvoorbeeld naar U2. De stem van Bono in combinatie met het geluid van de rest van de band is heel kenmerkend. Het maakt dat niemand op dezelfde manier als U2 muziek kan maken." De Ierse band schaart Matser daarom onder de 'hoogbegaafden in de muziek'. En juist dit zijn het soort artiesten waar we volgens hem steeds weer op stemmen.

Ook Guus Meeuwis is volgens Matser hoogbegaafd in de muziek. "De kwaliteit van Guus zijn stem en muziek, zorgen ervoor dat zijn liedjes mooi blijven", geeft hij aan. En natuurlijk draagt het feit dat Guus uit Brabant komt en deels over de provincie zingt bij aan zijn succes. "Dat zorgt ervoor dat Brabanders zich verbonden voelen met zijn muziek." Maar het succes van de zanger uit Tilburg komt volgens hem vooral door zijn unieke geluid. "Ook als Guus in Amerika had gewoond had hij daar de mensen kunnen raken met countrystijl muziek en verhalen over het leven daar. Dat weet ik zeker."

Uniek geluid en herkenbare onderwerpen

Wat er op regionaal niveau gebeurt als je kijkt naar het succes van Guus Meeuwis kun je volgens de neuropsycholoog vertalen naar internationale artiesten die mensen wereldwijd weten te raken dankzij hun muzikale hoogbegaafdheid en kenmerkende geluid. Als voorbeeld haalt hij Adele aan. "Als zij begint te zingen weet je meteen dat het Adele is." Ook zijn de onderwerpen waar zij over zingt volgens Matser heel herkenbaar. "Vaak zingt ze over de liefde en het verdriet dat daarbij komt kijken. Adele weet die menselijke emotie om te zetten in muziek waar wij ons in kunnen herkennen."

"Charles Aznavour is hier ook in geslaagd en voor Toon Hermans geldt hetzelfde. De laatste wist precies hoe hij mensen kon raken met liedjes over zijn jeugd en opgroeien." Liedjes van artiesten die deze gave hebben, zijn volgens Matser de nummers die succesvol blijven. "Het zijn de nummers die een specifiek gevoel bij je naar boven halen of die je terugbrengen naar een bepaald moment uit je leven." Nostalgie speelt zo een belangrijke rol als het gaat om liedjes die mensen steeds weer in hun lijstje zetten.

Tot slot doet de neuropsychoog een oproep aan mensen die vaker - of ook - naar niet-Westerse muziek luisteren. Hij hoopt dat ook zij vaker hun lijstje voor de Top 900 gaan insturen. "In de westerse muziek komt vooral de 'do re mi'-melodie voor en hoor je bijna nooit muziek uit India of Marokko", geeft hij aan. "Dat komt omdat ze in die landen naar andere ritmes luisteren." Wanneer mensen die naar die muziek luisteren nu ook hun lijstje insturen zou dat de lijst volgens hem 'enorm opfleuren: "En deze echt Brabants maken."