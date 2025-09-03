Oud-wethouder opgelucht nu haar stalker is veroordeeld tot tbs met dwang

Oud-wethouder in Tilburg Marcelle Hendrickx reageert opgelucht nu de vrouw die haar maandenlang stalkte is veroordeeld. De rechtbank legde Cora W. dinsdag tbs met dwangverpleging en een celstraf van 99 dagen op voor stalking en smaad. "Ik ben blij met deze uitspraak. Ik hoop dat dit hoofdstuk nu eindelijk stopt", zegt Hendrickx woensdag.

De rechtbank in Breda oordeelde dat Cora W. tussen mei en oktober 2023 stelselmatig de persoonlijke levenssfeer van Hendrickx binnendrong. Via sociale media, open brieven, e-mails en weblogs verspreidde ze talloze berichten met bedreigende, beledigende teksten. Ook werden organisaties en mensen uit de werk- en privéomgeving van Hendrickx doelwit van haar acties. In de berichten beschuldigde Cora W. de oud-wethouder onder meer van corruptie en discriminatie. Ook haar echtgenoot was doelwit. Hij werd door W. neergezet als cyberfraudeur. Volgens de rechtbank heeft dat niet alleen Hendrickx, maar ook haar gezin veel angst en onrust bezorgd. Het is niet de eerste keer dat Cora W. voor de stalking is veroordeeld. Tijdens een eerdere zitting maakte Hendrickx duidelijk hoe diep de kwestie haar en haar naasten heeft geraakt. De constante stroom berichten leidde volgens haar tot 'verwarring en veel onrust'. “Het kruipt onder mijn huid”, zei ze eerder. “Ik ben mijn onbevangenheid kwijt.”

Ondanks eerdere veroordelingen, taakstraffen, een contactverbod, voorarrest en waarschuwingen van politie en justitie bleef W. berichten plaatsen. Zelfs tot vlak voor de inhoudelijke behandeling van de laatste zaak. Omdat ze bovendien geen medicatie wilde nemen en weigerde mee te werken aan een opname, zag de rechtbank geen andere optie dan tbs met dwangverpleging: “Hoewel de rechtbank graag tot een andere oplossing was gekomen, is de kans op herhaling te groot.” Meestal heeft tbs met dwangverpleging geen van te voren vastgestelde einddatum heeft. Maar het gaat hier niet over een misdrijf waarbij iemand lichamelijk letsel heeft opgelopen of gevaar liep. Daarom mag de maatregel die is opgelegd maximaal vier jaar duren, en niet langer.

"Ik hoop dat de behandeling haar gaat helpen."