Bedrijven hopen binnen te lopen met defensieorders: 'Exploderende groei'

Door de toegenomen aandacht voor Defensie en het geld dat de politiek hiervoor over heeft, gaat bij veel Brabantse bedrijven de vlag uit. Onze provincie telt tientallen bedrijven die werken voor Defensie, of die dat graag zouden willen. Ze schuiven investeringen naar voren en zoeken hard naar personeel. Al deelt niet iedereen die hoge verwachtingen. “Ouwehoeren is leuk, maar het draait om de orders.”

Bij de netwerkclub Stichting Nederlandse industrie voor defensie en veiligheid (NIDV) zijn op dit moment 51 Brabantse bedrijven aangesloten. Alleen in Zuid-Holland zijn er nog meer, daar werken 80 bedrijven voor Defensie. De lijst groeit: alleen al in Brabant hebben zich in een maand tijd vijf nieuwe firma’s gemeld. Dat zijn allemaal bedrijven die al klussen voor Defensie doen, of dat in de toekomst zouden willen. Zo zien we bedrijven die motoren voor drones, vliegtuigonderdelen of munitie (willen) maken, maar ook uitzendbureaus voor technisch personeel of bedrijven die zich bezighouden met cybersecurity of snel internet. 'Exploderende groei'

Wat ze bijna allemaal gemeen hebben: ze zien de toekomst positief in sinds duidelijk is dat veel landen fors meer in Defensie gaan investeren. “We zijn aan het voorsorteren op heel veel meer spullen verkopen”, zegt Ivo Kolman van VOVU Machining in Uden. Hij levert onderdelen voor drones en vliegtuigen, vooral aan buitenlandse bedrijven. “We verwachten over drie à vijf jaar echt een exploderende groei van omzet. Er zijn heel veel gesprekken gaande op dit moment.” Niet alle bedrijven willen overigens met Omroep Brabant praten. “Wat wij doen is niet voor de openbaarheid”, zegt één van hen. “Ik kan hier niet teveel over vertellen, dat is de afspraak onder dit soort bedrijven", zegt een ander. “Ik heb geen zin in vastgeketende activisten aan mijn hek”, vertrouwt één ondernemer ons toe.

Hoeveel geld gaat er naar Defensie? Nederland verhoogt zijn defensiebudget naar 3,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Het gaat om tussen de 16 en 19 miljard euro per jaar. Daarnaast wil het kabinet 1,5 procent van het bbp uitgeven aan zaken waarvan defensie profiteert, zoals cyberveiligheid en de verbetering van wegen en bruggen. Er is nog niet besloten hoe de extra kosten worden betaald. Daar moet een nieuw kabinet over besluiten.

Bij Faes in Reusel merken ze de toegenomen vraag vanuit Defensie ook. Het bedrijf maakt industriële verpakkingen, ook voor Defensie. Faes heeft de productie geoptimaliseerd om sneller en efficiënter in te kunnen spelen op alle ontwikkelingen. Europa de nieuwe standaard

Bij Arctus in Son en Breugel maken ze motoren voor drones. “In de drone-wereld gebeurt nu gewoon heel veel”, zegt Bernard van Genugten. “We zijn keihard aan het werk, de vraag bijbenen lukt eigenlijk niet.” Nieuwe machines zijn besteld, een nieuwe productiehal wordt gebouwd. “Wat ons bijzonder maakt is dat we alles uit Europa halen, er komt niks uit China.” Hij hoopt dat dat de nieuwe standaard wordt. Dat hoopt Eric Hendriks ook, al zou hij naast ‘Europe first’ graag ‘Netherlands first’ zien. Zijn bedrijf Safety Masters in Helmond maakt kleding voor Defensie. “Je ziet de uitbreiding gebeuren, er is echt sprake van een verandering.” Maar: die kleding wordt nu nog wel vaak in Oost-Azië gemaakt. Dat is zo omdat bij aanbestedingsprocedures de prijs vaak doorslaggevend is. En in het buitenland produceren is goedkoper. Hendriks: “Maar er zijn best mogelijkheden om Nederlandse bedrijven op een 1-0 voorsprong te zetten.” Hij zou het mooi vinden als dit gebeurt. “Dan willen wij best kleding in Nederland gaan produceren.” ‘Defensie is lastig’

De Mekano Group in Boxtel werkt nog niet direct voor Defensie, ze doen zaken met toeleveranciers. Het bedrijf dat personeel levert is pas net aangesloten bij de netwerkclub NIDV en hoopt op bestellingen. Jeroen Blonk: “We zijn lid geworden om ons te profileren. Het is commercieel heel interessant, laten we eerlijk zijn.”

Mekano Groep in Boxtel (beeld: Omroep Brabant).

Zijn geduld wordt wel op de proef gesteld. “Het geld is er, maar omdat Defensie met aanbestedingen werkt kan het nog wel een paar jaar duren voordat we eruit zijn.” Op een recente NIDV bijeenkomst waarschuwde iemand van de landmacht de aanwezigen zelfs: zakendoen met Defensie is lastig. ‘Ouwehoeren is leuk’

Relativerende woorden komen ook van Gerard Zondervan. Met Artillerie Inrichtingen Armaments (AIA) in Tilburg maakt hij al maanden plannen voor de eerste Nederlandse munitiefabriek. “Ik raad bedrijven aan om niet te vroeg te juichen”, zegt hij. Geconfronteerd met de positieve verhalen en grote verwachtingen van anderen merkt Zondervan op: “Oh ja, hebben ze al een contract getekend dan?” “Ouwehoeren is leuk, maar het draait om de orders”, zo waarschuwt hij. “Als je wil kun je elke dag naar een Defensie seminar. Maar zolang er geen contracten liggen, zouden deze bedrijven zomaar eens van een koude kermis thuis kunnen komen.”