Geliefde badmeester Leo gaat met pensioen en dat zorgt voor commotie
De sympathieke badmeester Leo is al achttien jaar onlosmakelijk verbonden met zwembad De Meermin. Honderden kinderen in Steenbergen en omgeving behaalden hun zwemdiploma dankzij zijn vakkundige begeleiding. Maar Leo is veel meer dan alleen een badmeester. Hij is letterlijk de spin in het web waaromheen alles draait: een manager en tegelijkertijd manusje van alles.
Leo vergelijkt het zelf met het runnen van een bedrijfje: “De ene keer ben ik bezig met het stofzuigen van de bodem of het controleren van de machinekamer. Terwijl ik op een ander moment zwemlessen geef of zorg dat tijdens drukke dagen hier alles ordelijk verloopt.”
"Leo legt zijn ziel en zaligheid in het zwembad, we zijn verwend."
Veel inwoners van Steenbergen zijn bang dat het afscheid van Leo ook weleens consequenties zou kunnen hebben voor de toekomst van het zwembad. Want ondanks dat de badmeester regelmatig heeft aangegeven dat dit jaar zijn laatste seizoen zou worden, heeft de gemeente nog geen opvolger gevonden. Voor de buitenwereld leek de gemeente hiermee tot nu toe ook geen haast te maken.
Ineke van Middendorp is daarom een handtekeningenactie gestart. Ze hoopt dat er een goede opvolger komt voor de badmeester. “We zijn er niet gerust op wat er komend seizoen gaat gebeuren", vertelt ze.
"Leo legt zijn ziel en zaligheid in het zwembad, dankzij hem zijn we in Steenbergen verwend. Zo kunnen ouderen ’s morgens hun baantjes trekken en trimzwemmers kunnen hier ook na sluitingstijd terecht. Ik vrees dat dit alles gaat verdwijnen en dat straks het zwembad alleen nog open blijft voor zwemlessen en recreatief zwemmen.”
Volgens wethouder Esther Prent verdient de procedure rondom de opvolging van de badmeester niet de schoonheidsprijs. “Er komt een oplossing voor het komend seizoen waarbij we meerdere opties bekijken.” Een nieuw ‘schaap met vijf poten’ zoals Leo is volgens haar niet haalbaar. “Dat laat de arbeidstijdenwet niet meer toe”, zegt de wethouder.
Zwembad De Meermin, dat onder leiding van badmeester Leo dit jaar werd verkozen tot beste buitenbad van Brabant, blijft eigendom van de gemeente. Wat de gevolgen van het vertrek van de badmeester zullen zijn voor de openingstijden en activiteiten, blijft onduidelijk. Tijdens de komende raadsvergadering op 25 september zal de petitie hierover worden overhandigd aan de gemeenteraad.
Op 14 september sluit badmeester Leo zijn laatste seizoen af. “Dat doet mij natuurlijk wel wat", zegt Leo. "Maar het is mooi geweest. Jarenlang was ik in de zomerperiodes nooit thuis. Ik hoop hierna samen met mijn familie nog een tijdje van mijn pensioen te kunnen genieten."