Geliefde badmeester Leo gaat met pensioen en dat zorgt voor commotie

Wie wordt de opvolger van badmeester Leo? En wat gebeurt er na zijn vertrek met het zwembad? Deze twee vragen houden de gemoederen in Steenbergen al wekenlang bezig. Binnenkort gaat Leo Holierhoek (65) met pensioen. Maar een opvolger bij zwembad De Meermin is er nog altijd niet. Een petitie waarin Steenbergenaren hun bezorgdheid uitspreken, is inmiddels door zo’n vijftienhonderd mensen ondertekend.

De sympathieke badmeester Leo is al achttien jaar onlosmakelijk verbonden met zwembad De Meermin. Honderden kinderen in Steenbergen en omgeving behaalden hun zwemdiploma dankzij zijn vakkundige begeleiding. Maar Leo is veel meer dan alleen een badmeester. Hij is letterlijk de spin in het web waaromheen alles draait: een manager en tegelijkertijd manusje van alles. Leo vergelijkt het zelf met het runnen van een bedrijfje: “De ene keer ben ik bezig met het stofzuigen van de bodem of het controleren van de machinekamer. Terwijl ik op een ander moment zwemlessen geef of zorg dat tijdens drukke dagen hier alles ordelijk verloopt.”

"Leo legt zijn ziel en zaligheid in het zwembad, we zijn verwend."

Veel inwoners van Steenbergen zijn bang dat het afscheid van Leo ook weleens consequenties zou kunnen hebben voor de toekomst van het zwembad. Want ondanks dat de badmeester regelmatig heeft aangegeven dat dit jaar zijn laatste seizoen zou worden, heeft de gemeente nog geen opvolger gevonden. Voor de buitenwereld leek de gemeente hiermee tot nu toe ook geen haast te maken.

Ineke van Middendorp is daarom een handtekeningenactie gestart. Ze hoopt dat er een goede opvolger komt voor de badmeester. “We zijn er niet gerust op wat er komend seizoen gaat gebeuren", vertelt ze. "Leo legt zijn ziel en zaligheid in het zwembad, dankzij hem zijn we in Steenbergen verwend. Zo kunnen ouderen ’s morgens hun baantjes trekken en trimzwemmers kunnen hier ook na sluitingstijd terecht. Ik vrees dat dit alles gaat verdwijnen en dat straks het zwembad alleen nog open blijft voor zwemlessen en recreatief zwemmen.”

Initiatiefneemster Ineke van Middendorp van de handtekeningenactie (foto: Erik Peeters).