Bedrijven blij met extra aandacht voor Defensie: 'Nu zijn wij aan de beurt'

De komende jaren gaat er meer geld naar Defensie. Voor veel Brabantse bedrijven die aan Defensie leveren is die aandacht vanuit de politiek een welkome verandering. Zo is VOVU Machining in Uden blij dat er niet meer alléén naar die ene grote chipmachinefabrikant wordt gekeken. “Soms keken we naar ASML en dachten we: daar kan alles, daar is het gras groener. Hopelijk zijn wij nu aan de beurt.”

De netwerkorganisatie Stichting Nederlandse industrie voor defensie en veiligheid (NIDV) houdt bij welke bedrijven voor Defensie (willen) werken. In Brabant zijn dat er 51. En voor sommige van deze bedrijven biedt de aandacht en het extra geld vanuit de politiek voor Defensie nieuwe, welkome kansen. ‘Gras groener bij ASML’

Ivo Kolman van VOVU Machining uit Uden is enthousiast. VOVU levert onderdelen voor drones en vliegtuigen aan andere bedrijven, en voelt na lange tijd de wind in de rug. “We zijn al vijftien jaar sluimerend bezig. Soms keken we naar ASML en dachten we: daar kan alles, daar is het gras groener”, zo zegt de ondernemer, die op dit moment nog vooral aan buitenlandse bedrijven levert. Kolman spreekt niet alleen voor zijn eigen bedrijf. “De metaalindustrie in Brabant heeft het al lange tijd heel moeilijk, dan is deze ontwikkeling wel erg welkom.” Juichen doet Kolman ondanks alles nog niet, want er moet nog wat water door de zee vloeien. “Defensie werkt soms stroperig, dat is nu eenmaal zo.” Maar de nieuwe aanvragen, de zoektocht naar capaciteit om drone-onderdelen te maken en de ‘discussies over van alles’, die onder meer bij de NIDV gevoerd worden, geven wel hoop. “Na jaren ASML zijn wij nu aan de beurt.”

VOVU Machining in Uden.