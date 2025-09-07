Nieuwe kansen door Defensie: ‘Na jaren ASML zijn wij aan de beurt’

De komende jaren gaat er meer geld naar Defensie. Voor veel Brabantse bedrijven die aan Defensie leveren is die aandacht vanuit de politiek een welkome verandering. Zo is VOVU Machining in Uden blij dat er niet meer alléén naar die ene grote chipmachinefabrikant wordt gekeken. “Soms keken we naar ASML en dachten we: daar kan alles, daar is het gras groener. Hopelijk zijn wij nu aan de beurt.”

De netwerkorganisatie Stichting Nederlandse industrie voor defensie en veiligheid (NIDV) houdt bij welke bedrijven voor Defensie (willen) werken. In Brabant zijn dat er 51. En voor sommige van deze bedrijven biedt de aandacht en het extra geld vanuit de politiek voor Defensie nieuwe, welkome kansen. ‘Gras groener bij ASML’

Ivo Kolman van VOVU Machining uit Uden is enthousiast. VOVU levert onderdelen voor drones en vliegtuigen aan andere bedrijven, en voelt na lange tijd de wind in de rug. “We zijn al vijftien jaar sluimerend bezig. Soms keken we naar ASML en dachten we: daar kan alles, daar is het gras groener”, zo zegt de ondernemer, die op dit moment nog vooral aan buitenlandse bedrijven levert. Kolman spreekt niet alleen voor zijn eigen bedrijf. “De metaalindustrie in Brabant heeft het al lange tijd heel moeilijk, dan is deze ontwikkeling wel erg welkom.” Juichen doet Kolman ondanks alles nog niet, want er moet nog wat water door de zee vloeien. “Defensie werkt soms stroperig, dat is nu eenmaal zo.” Maar de nieuwe aanvragen, de zoektocht naar capaciteit om drone-onderdelen te maken en de ‘discussies over van alles’, die onder meer bij de NIDV gevoerd worden, geven wel hoop. “Na jaren ASML zijn wij nu aan de beurt.”

VOVU Machining in Uden.

‘Nieuwe groeitak’

Mark Gunther van Eindhovense lichtbedrijf Signify ziet dat iets genuanceerder. Maar hij deelt de mening dat het mooi is dat er naast ASML ook aandacht is voor andere bedrijven. “Ik hoop dat door de extra aandacht voor Defensie andere bedrijven nu ook de ruimte krijgen om te groeien.” Gunther leidt de afdeling die LiFi Systemen maakt. Via verlichting wordt een internetsignaal afgeven. Voordeel: het internet is supersnel, in een mum van tijd opgezet en aangesloten apparaten kunnen heel gericht hun signaal versturen, waardoor onderschepping praktisch onmogelijk is. Ze kunnen ook op rijdende voertuigen worden geplaatst. Signify heeft extra investeringen voor de ontwikkeling van deze innovatie naar voren gehaald. In 2026 hopen ze er ‘heel veel’ van te gaan leveren aan Defensie. “We merken dat er tegenwoordig meer aandacht is voor Defensie. Er kan meer worden samengewerkt, er is meer geld en meer ruimte voor experiment.” Voor Gunther is dat belangrijk. “Door te experimenteren kom je op nieuwe uitvindingen. Dit is een nieuwe groeitak van Signify.” Rol van provincie

De provincie Noord-Brabant laat weten een grote rol voor Brabant te zien als het gaat om Defensie. Volgens gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen heeft de provincie ‘de kennis, de bedrijven en de infrastructuur’ om een leidende rol te spelen in het versterken van Defensie in Nederland. Van Gruijthuijsen: “We ondersteunen bedrijven die innoveren of zich willen aansluiten bij de defensieketen. De huidige geopolitieke realiteit onderstreept het belang van strategische onafhankelijkheid en het versterken van de nationale veiligheid. Tegelijkertijd biedt het kansen voor nieuw verdienvermogen in Brabant.” De gedeputeerde noemt als voorbeelden het Business Park Aviolanda in Woensdrecht, waar onder meer militaire vliegtuigen worden onderhouden. In de regio Brainport ondersteunt de provincie ‘verschillende bedrijven, van startups tot grote ondernemingen’ om hun uitvindingen in te zetten voor Defensie.