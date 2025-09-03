Man (39) werd gestoken tijdens vechtpartij op straat: tweetal opgepakt

De steekpartij dinsdagavond in Valkenswaard waarbij een man gewond raakte, lijkt te zijn ontstaan na een vechtpartij op straat. Het slachtoffer is een 39-jarige man uit die plaats. Hij werd opgevangen in een woning aan het Franciscusdal en is later met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie kreeg dinsdagavond rond half tien een melding van een vechtpartij op straat. Toen agenten bij het Franciscusdal aankwamen, werd duidelijk dat daarbij ook gestoken was.

Twee verdachten vast

De politie startte direct een onderzoek. Rond middernacht werden in een huis aan het Binneveld in Valkenswaard twee verdachten aangehouden. Het gaat om twee 20-jarige mannen. Zij zitten vast en worden verhoord over hun betrokkenheid. Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding voor de vechtpartij was.

Onderzoek in de wijk

Na de steekpartij zette de politie delen van de wijk af, onder meer aan het Victordal en de Damianusdreef. Ook werd er een Burgernetmelding verstuurd. Later op de avond volgde een inval in het huis waar de twee verdachten werden gearresteerd.

Hoe het nu gaat met het slachtoffer, is nog onduidelijk.