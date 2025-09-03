Man (39) werd gestoken tijdens vechtpartij op straat: tweetal opgepakt
De politie kreeg dinsdagavond rond half tien een melding van een vechtpartij op straat. Toen agenten bij het Franciscusdal aankwamen, werd duidelijk dat daarbij ook gestoken was.
Twee verdachten vast
De politie startte direct een onderzoek. Rond middernacht werden in een huis aan het Binneveld in Valkenswaard twee verdachten aangehouden. Het gaat om twee 20-jarige mannen. Zij zitten vast en worden verhoord over hun betrokkenheid. Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding voor de vechtpartij was.
Onderzoek in de wijk
Na de steekpartij zette de politie delen van de wijk af, onder meer aan het Victordal en de Damianusdreef. Ook werd er een Burgernetmelding verstuurd. Later op de avond volgde een inval in het huis waar de twee verdachten werden gearresteerd.
Hoe het nu gaat met het slachtoffer, is nog onduidelijk.