Buurt begrijpt er niks van: 'Waarom wordt nest hoornaars niet weggehaald?'

Omwonenden van de Teisterbantstraat in Empel kunnen er niet over uit: in een boom bij een speeltuintje in de buurt hangt een groot nest Aziatische hoornaars en de gemeente neemt hun zorg hierover volgens de bewoners niet serieus. Bewoonster Jolanda Reuser werd voor haar gevoel van het kastje naar de muur gestuurd toen ze melding maakte van het nest. "Uiteindelijk hoorden we dat het tot wel twee weken kan duren voor het weggehaald wordt", zegt ze. "Ik snap echt niet dat de gemeente zo lang wacht, bij een speeltuintje nota bene."

De top van de boom waarin het nest hangt wappert door de harde wind woensdagmiddag flink heen en weer. En dat is precies wat omwonenden zorgen baart. Een week geleden viel ook al zo'n wespennest naar beneden in de Bossche wijk de Kruiskamp. De agressieve Aziatische hoornaars vielen zelfs een politieauto aan. Uiteindelijk moesten er volledig ingepakte imkers aan te pas komen om het nest op te ruimen. Reden genoeg voor Jolanda Reuser om na de ontdekking van het nest op vrijdag, maandag de gemeente te bellen. "Die reageerde in eerste instantie heel goed en wilde het doorgeven aan de afvalstoffendienst, maar het had voor de afvalstoffendienst geen prioriteit." Jolanda moest het nest melden op de website waarneming.nl. "Vervolgens heeft de gemeente het teruggeven aan de wijkraad in Empel en die gaf net als een imker op Facebook aan dat het nog dagen ging duren voor er iets kon worden gedaan." Ook het afzetten van de speeltuin bleek niet bovenaan de prioriteitenlijst van de gemeente en de wijkraad te staan.

"Je moet er niet aan denken dat het valt en kinderen gestoken worden."

Jolanda wist eigenlijk niet wat ze hoorde. "Ik snap niet dat de gemeente ons zo laat zitten. En dan helemaal niet bij een speeltuin waar kinderen zitten. Je moet er toch niet aan denken dat het nest naar beneden komt terwijl hier gespeeld wordt en kinderen dan volop gestoken worden." Ook Melanie van der Biezen snapt niet dat het allemaal zo lang moet duren. "Ze hadden het hier op zijn minst moeten afzetten totdat het nest wordt weggehaald. Ik snap best dat het druk is met al die nesten verwijderen nu, maar ik denk dat een nest bij een speeltuin wel prioriteit moet hebben." De buurt heeft daarom besloten zelf in actie te komen, vertelt Melanie. "We hebben het speeltuintje afgezet met linten en waarschuwingen. Om zo te voorkomen dat onze kinderen gestoken worden als het nest toch naar beneden valt." Wat de buurt vooral steekt, is de moeilijke communicatie met de gemeente. Het voelt volgens bewoners alsof de gemeente het op zijn beloop laat.

Het nest Aziatische hoornaars in de boom aan de Teisterbantstraat in Empel (foto: Collin Beijk).

De gemeente Den Bosch geeft aan op de hoogte te zijn van het nest. "Echter ligt de bestrijding van hoornaarnesten bij de provincie, omdat het om een speciaal soort wespen gaat", geeft een woordvoerder aan. Woensdag zijn medewerkers van de gemeente gaan kijken bij het nest en zijn er hekken om de boom geplaatst. "Deze zullen blijven staan totdat de provincie ernaar heeft gekeken." De provincie liet vorige week weten dat het weghalen van alle hoornaarnesten 'onmogelijk' is, doordat het aantal nesten te snel groeit. "Daarom heeft de provincie vorig jaar besloten om tijdelijk alleen nog de nesten te bestrijden die op risicovolle plekken hangen, bijvoorbeeld dicht bij een schoolplein of speelveldje." Het is woensdagavond niet duidelijk of en wanneer het nest in Empel zal worden onderzocht.

De gemeente Den Bosch adviseert bewoners wanneer zij een hoornaarnest vinden om contact op te nemen met de klantenservice van de Afvalstoffendienst. "Zijn zijn op werkdagen bereikbaar en kunnen doorverwijzen, in dit geval naar de provincie. Ook maken zij melding bij onze eigen experts plaagdierenbestrijding, om er zeker van te zijn dat het geen gewone wespen zijn. Die experts kunnen op hun beurt ook weer schakelen met de bestrijder die namens de provincie optreedt."