Beeldje ter nagedachtenis aan overleden kleindochter gejat: 'Afschuwelijk'

Witheet en intens verdrietig zijn ze bij zorgboerderij Grootenhout in Aarle-Rixtel. Vandalen hebben daar twee Mariabeeldjes gestolen. Eén van de beeldjes was ter nagedachtenis aan het overleden kleindochtertje van de eigenaren. Het stond in een zelfgemaakt kapelletje op de splitsing van het Laar in Aarle-Rixtel. Eigenaresse en oma Doris van Vuuren kan het niet begrijpen: "Wie doet nu zoiets?"

Doris staat vaak stil bij het kapelletje om haar kleindochter Mimi te herdenken. "Maar daar moet je maar niet te veel over vragen, want dan begin ik weer te huilen", zegt ze geëmotioneerd. Dinsdag ontdekte Doris ineens dat het beeldje was verdwenen. En woensdagmiddag zag ze dat vandalen nóg een Mariabeeldje uit de muur van de stal hadden gerukt. “Dit is afschuwelijk. We zijn ervan geschrokken en we zijn er echt ongelukkig van." Het twee meter hoge kapelletje hebben ze zelf gemaakt met eigen populierenhout. Het monumentje dat erin stond, was zo’n veertig centimeter groot en stond er ter nagedachtenis aan hun kleindochter Mimi.

Het meisje werd vorig jaar juni met 26 weken te vroeg geboren. Ze moest op de intensive care van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht blijven. En het leek erop dat het steeds een beetje beter ging. Maar ineens ging het toch mis. "Na acht weken kreeg ze een hersenvliesontsteking en ging het plots heel slecht. Ze mocht nog wel mee naar huis zodat iedereen afscheid kon nemen. Thuis is Mimi uiteindelijk overleden."

Zo zag het monumentje voor Mimi eruit in Aarle-Rixtel (foto: Doris van Vuuren).