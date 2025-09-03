Mariabeeld ter nagedachtenis aan overleden kleindochtertje Mimi gestolen
Doris staat vaak stil bij het kapelletje om haar kleindochter Mimi te herdenken. "Maar daar moet je maar niet te veel over vragen, want dan begin ik weer te huilen", zegt ze geëmotioneerd. Dinsdag ontdekte Doris ineens dat het beeldje was verdwenen. En woensdagmiddag zag ze dat vandalen nóg een Mariabeeldje uit de muur van de stal hadden gerukt. “Dit is afschuwelijk. We zijn ervan geschrokken en we zijn er echt ongelukkig van."
Het twee meter hoge kapelletje hebben ze zelf gemaakt met eigen populierenhout. Het monumentje dat erin stond, was zo’n veertig centimeter groot en stond er ter nagedachtenis aan hun kleindochter Mimi.
Het meisje werd vorig jaar juni met 26 weken te vroeg geboren. Ze moest op de intensive care van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht blijven. En het leek erop dat het steeds een beetje beter ging. Maar ineens ging het toch mis. "Na acht weken kreeg ze een hersenvliesontsteking en ging het plots heel slecht. Ze mocht nog wel mee naar huis zodat iedereen afscheid kon nemen. Thuis is Mimi uiteindelijk overleden."
Een jaar later wordt er nog altijd gerouwd om het grote verlies. Dat iemand het monumentje van hun Mimi heeft gestolen, maakt Doris heel kwaad. Ze begrijpt het niet: "Ineens komt er een asshole dat beeldje weghalen... Dan ben je toch gestoord? Wie doet nu zoiets?"
De herdenkingsplek staat bij een monumentale boerderij waar mensen met dementie op vakantie komen. Het is de zorgboerderij van Doris. Dat een van de vakantievierders het beeldje per ongeluk heeft meegenomen, sluit zij uit. "Nog niet misschien. De mensen die hier logeren houden van Maria. Die doen dat niet. En er zijn ook altijd begeleiders bij."
De familie is een fervent verzamelaar van Mariabeeldjes. Inmiddels krijgen ze vanuit alle hoeken nieuwe Mariabeeldjes aangeboden. Toch kan er geen een tippen aan dit beeld. "Het was niet zomaar een Maria", vertelt Doris. "Dit was het mooiste Mariabeeldje dat we ooit hebben gehad." Ze hoopt dat iemand het monumentje voor Mimi snel weer terug komt brengen.