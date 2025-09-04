Queen koos deze Brabantse band voor optreden bij herdenking Freddie Mercury

Het is dé plek waar elke Queen tribute Band uit de hele wereld wil optreden: Montreux in Zwitserland. Voor de muzikanten van Crazy Little Things uit Bergen op Zoom blijft het niet bij een droom. Zaterdag staat de tribute band als hoofdprogramma op het podium tijdens de herdenking van de overleden zanger: de Freddie Mercury Celebration Days. “Een unicum”, zegt drummer en bandleider Jean-Paul Heck.

Aan toeschouwers geen gebrek. Duizenden Queen-fans reizen dit weekend af naar de Zwitserse stad Montreux voor de jaarlijkse herdenking van de in 1991 overleden zanger van Queen. Na hun optreden donderdagavond in Twello zetten de bandleden van Crazy Little Things met een vrachtwagen vol instrumenten ook koers naar Zwitserland. “Dit is een absoluut hoogtepunt”, vertelt bandleider Jean-Paul. “De Freddie Celebration Days worden georganiseerd door de mensen rondom Queen. Dat wij als Nederlandse band worden gevraagd om in Montreux te spelen is dan ook bijzonder en eervol.” Na een uitgebreide selectie van bands besloot Queen om voor de Brabantse tribute band te gaan. De bandleden sprongen een gat in de lucht toen de brief van de organisatie op de deurmat viel. Jean-Paul: “Ze vinden het geweldig.”

"Het is een bedevaartsoord voor Queen-fans."

Freddie Mercury werd op 5 september 1946 geboren. Naast Londen was Montreux de belangrijkste plek voor de zanger van de Engelse rockgroep. Queen kocht er eind jaren zeventig een opnamestudio waar de band tot aan de dood van Freddie talloze nummers opnam. Ook woonde de zanger een tijd lang in Montreux. Daar vindt rond zijn geboortedag altijd een herdenking plaats. “In het hart van stad staat het beroemde Freddie Mercury standbeeld. Daarmee is de Zwitserse stad hét bekendste bedevaartsoord voor Queen-fans geworden.”

Fans bij Het standbeeld van Freddy Mercury in Montreux (foto: Jean-Paul Heck).

Dat gevoel kennen ook de zeven bandleden van Crazy Little Things. “Queen zit bij ons in het DNA”, vertelt Jean-Paul. Daardoor weten de muzikanten feilloos de originele sound én het gevoel van Queen heel dichtbij te benaderen. De afgelopen jaren heeft de tributeband zijn passie mogen overbrengen op het podium van theaters, die steevast uitverkocht waren. De Bergse Queenband speelt zaterdag twee uur lang voor een uitzinnige menigte. “Het zijn alleen maar diehard fans die komen”, weet Heck. “Ze leven een heel jaar naar deze dag toe.”

"Het is altijd de vraag of Queenleden er zelf bij zijn."

“Ons optreden in Montreux is belangeloos. Alle opbrengsten gaan naar een goed doel, The Mercury Phoenix Trust dat zich inzet voor de strijd tegen aids.” Freddie Mercury overleed aan de gevolgen van die ziekte. De show is meteen de opmaat naar een nieuwe theatershow met de titel ‘We Are The Champions’, waarmee Crazy Little Things dit najaar door het land zal trekken. "Het is onze derde theatershow en we zullen onze belevenissen in Montreux daar zeker in verwerken." Of er nog een ontmoeting gepland staat met gitarist Brian May of drummer Roger Taylor van Queen? “Het is altijd de vraag of ze er zijn. Maar als ze komen, laat ze dan eerst de fans die er zijn maar ontmoeten. Wij vinden het al mooi dat we ervoor mogen staan”, besluit Jean-Paul nuchter.

Freddie Mercury overleed in 1991 (foto: ANP).