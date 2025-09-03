Top 900-fietstocht brengt John langs Rolling Stones fan en goochelaar

Radio-dj John van Vroenhoven stapte woensdagochtend in Raamsdonk op de fiets om Top 900-stemmers op te zoeken. Zijn tocht voerde langs een fanatieke Rolling Stones-verzamelaar, een goochelaar met een verbluffende act en zanger John de Bever.

Nadat John op de camping in Raamsdonk zijn fiets had opgehaald, zette hij de Top 900-tocht voort. De eerste halte was bij Patrick Marcelissen van feestband WC Experience uit Raamsdonksveer, die het nummer New World In The Morning van Roger Whitaktaker coverden. Een van de favoriete van Marcelissen in de Top 900. "Dit nummer stond ook op zijn stemlijstje", vertelt John. Na een muzikale start van de dag vervolgde de radio-dj zijn fietstocht naar Waspik, waar Stones-verzamelaar Peter Donks woont. Donks is een groot fan van de Rolling Stones en richtte zijn huis in als een waar museum. "Hij had een collectie vol gitaren, gouden platen en de meest uiteenlopende Stones-items", vertelt John. "Daarnaast deelde hij prachtige verhalen over zijn ontmoetingen met de bandleden."

Vanuit Waspik fietste John door naar Waalwijk, waar goochelaar Etiënne hem opwachtte met een verbluffende truc. "Hij vroeg ons een artiest te kiezen die die avond virtueel in Brabant zou kunnen optreden, zonder dat hij wist wie het was", vertelt John. "Wij kozen Taylor Swift in 013. Even later bleek er in de hoek van de kamer een doosje te staan met daarin een advertentiekaartje van een Taylor Swift-optreden in 013. Bizar, ik stond ernaast, maar kon mijn ogen niet geloven."



Later op de dag bezocht de radio-dj popkoor Zing in Engelen. "Daar besefte ik dat toeval niet bestaat", vertelt John. "Het koor zong Make You Feel My Love van Adele, een nummer dat een bijzonder plekje in mijn hart heeft. Zestien jaar geleden klonk het op de radio toen mijn zoontje werd geboren. Het was niet afgesproken, het koor koos het zelf. Ik keek om me heen en moest toch even een traantje wegpinken."



Na een fietstocht van zeventig kilometer sloot John de dag af bij zijn naamgenoot John de Bever. Samen met zijn partner Kees sprak hij over de Top 900. "Het was ontzettend gezellig, altijd lachen met die twee", zegt hij. "Een perfecte afsluiter van een drukke dag." Veel last van de lange fietsreis heeft de radio-dj niet. "Een klein beetje zadelpijn", lacht hij. "Ik zou morgen zo weer op de fiets kunnen stappen."

Radio-dj's van Omroep Brabant fietsen de hele week door onze provincie om stemmen op te halen voor de Top 900. Je eigen lijstje invullen kan via deze link.