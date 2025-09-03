Buurt is ‘verliefd’ op pakketbezorger Genio, maar hij stopt: met een traan

Niet overal zijn pakketbezorgers even geliefd, maar in de wijk Carolus in Den Bosch zijn ze ‘verliefd’ op hun bezorger Genio de Laak (59). En dat werd woensdagmiddag duidelijk. Pakketbezorger Genio gaat stoppen en daarom werd hij door de hele buurt verrast met een pakket vol cadeaus. Maar het scheelde niks of Genio was er helemaal niet meer geweest, een paar weken geleden werd hij namelijk tot twee keer toe overreden.

“Genio is er een uit duizenden”, begint buurtbewoonster Ank. “Hij kent iedereen bij naam, hij klopt op de deur als hij weet dat de kindjes liggen te slapen en hij komt zelfs terug als hij weet dat je later thuis bent. Altijd positief en enthousiast. Hij heeft zoveel harten veroverd, wat hij doet is echt uniek.” Maar toen kwam de mededeling dat Genio weggaat. "Nee dat kan niet, dat meen je niet", was de reactie in de wijk. Meteen werd duidelijk dat de pakketbezorger niet zomaar kon vertrekken. In de de wijk Carolus staan bijna tweehonderd huizen en honderdvijftig huishoudens hebben bijgedragen aan een cadeau.

Pakketbezorger Genio de Laak en buurtbewoonster Ank (foto: Noël van Hooft).

Het is woensdagmiddag, halfvijf, als Genio door zijn baas met een smoesje naar de wijk wordt gestuurd. De gele bezorgbus rijdt in een fuik van wijkbewoners. “Kom jij er maar eens uit meneer Genio”, roept Ank terwijl er applaus klinkt. Genio hoeft geen pakket te bezorgen, maar hij krijgt nu zelf een pakket.

“Dat vind ik keileuk”, zegt de bezorger heel nuchter. ‘Voor DHeLd’, staat op een kaart. Whisky, twee kaarten voor Feyenoord met een rondleiding, een cadeaubon en een shirt van zijn geliefde voetbalclub zitten in het pakket. Dan breekt Genio, de tranen lopen over zijn wangen. Twee keer overreden

De wijk heeft de pakketbezorger eerder dit jaar al acht weken moeten missen na een heftig ongeluk. “Ik fietste over de rotonde bij Empel naar mijn werk toen ik werd aangereden door een vrouw. Ze reed twee keer over mij heen, ze had mij niet gezien”, vertelt Genio. Ter plekke werd hij gereanimeerd en daarna met een traumahelikopter naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. Als een wonder hield Genio er ‘slecht’ wat kneuzingen aan over. “Geestelijk heb ik er nog last van, vooral ’s avonds en in de nacht. Maar fysiek gaat het goed.”

Pakketbezorger Genio de Laak in tranen (foto: Noël van Hooft).

Al voor het ongeluk was het idee van Genio om binnen DHL een andere baan te zoeken, als vrachtwagenchauffeur. En dat moment is tot grote schrik van de wijk nu aangebroken. “Het voelt shit, ik vind het vervelend voor de mensen hier, maar ook voor mij”, zegt Genio. "Maar ik word bijna zestig en ik krijg nu de kans om nog een paar jaar op de vrachtwagen te rijden." Hij kent iedereen

“Ik heb een hele goede band met deze wijk. Ik rijd hier sinds de bouw van het eerste huis. Ik heb de straat veertien keer zien open- en dichtgaan, ik heb gezien hoe de wijk is opgebouwd en zo leerde ik de bewoners ook één voor één kennen.” En dat hij iedereen kent bewijst Genio. “Dat is Lonneke, daar staat Marloes, die is van 6A, hij heet Niels, daar staat Christel en die daar is van nummer 65, Lammers.” Altijd glimlachen, vrolijk en rekening houden met omstandigheden is het geheim van een goede pakketbezorger weet Genio te vertellen. “Geen pakketjes over de schutting, bij de voordeur en in de kliko, alleen als ze dat zelf willen.” De kinderen van de wijk willen allemaal een handtekening van Genio. Na flink wat handen te hebben geschud en omhelzingen is het tijd om te gaan: “Mensen, allemaal bedankt Houdoeeeeee."