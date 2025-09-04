Auto van dakdekker gaat in vlammen op

De auto van een dakdekker is in de nacht van woensdag op donderdag in vlammen opgegaan aan de Noordwal in Den Bosch. De brand ontstond rond tien over half twee. Voorbijgangers ontdekten het vuur en seinden de hulpdiensten in. Op het moment dat de brandweer arriveerde, stond de voorkant van de auto al compleet in brand. Ook twee voertuigen naast de auto moesten het ontgelden.

De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. De twee nabijgelegen auto's raakten zwaar beschadigd. Meerdere politie-eenheden waren na de brand aanwezig. Zij hebben de omgeving afgezet zodra de brand geblust was.

Uit onderzoek ter plaatse bleek dat de auto toebehoorde aan een dakdekker, zo meldt een 112-correspondent. De politie heeft de telefoons van de eigenaar en zijn partner in beslag genomen voor verder onderzoek. Ook zijn aangiftes opgenomen. In Den Bosch woedt al ruim een jaar een zogeheten dakdekkersoorlog waarbij auto's, busjes en huizen van dakdekkers doelwit zijn van explosies en brandstichtingen. Een berger zal de beschadigde voertuigen afvoeren. De verwachting is dat de politie donderochtend buurtonderzoek gaat doen.

Dakdekkersoorlog in Den Bosch Auto's, busjes en huizen van dakdekkers in Den Bosch waren het afgelopen jaar vaker het doelwit van explosies en brandstichtingen. In zeven maanden tijd vonden er 25 aanslagen plaats. Er bleek sprake te zijn van een heuse dakdekkersoorlog. In oktober 2024 bereikte het conflict een kookpunt met zeker tien aanslagen. Na februari leek het een paar maanden rustig, maar in juli volgde opnieuw een aanslag op een auto van een dakdekker. Een dakdekker deed eerder een boekje open bij Omroep Brabant en omschreef de dakdekkerswereld als 'de onderwereld'. Het zou allemaal gaan om afgepakte klanten en conflicten in het criminele milieu. In verband met de dakdekkersoorlog zijn inmiddels meerdere verdachten aangehouden en hebben de eerste rechtszaken plaatsgevonden.

Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink

Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink

