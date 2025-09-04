Navigatie overslaan
Spoor bij Vught sneller vrij dan verwacht: treinen rijden weer

Vandaag om 07:48 • Aangepast vandaag om 09:33
Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
De treinen tussen Den Bosch en Tilburg kunnen donderdag weer rijden. Dinsdag viel een boom op het spoor bij Vught. De verwachting was daardoor dat het treinverkeer tot vrijdagochtend stil zou liggen.
Profielfoto van Lobke Kapteijns
Geschreven door
Lobke Kapteijns

Volgens een woordvoerder van ProRail is er hard gewerkt, waardoor de werkzaamheden sneller klaar waren dan verwacht. "De werkzaamheden waren rond half acht woensdagavond klaar, daarna zijn de treinen weer opgestart. Dat maakt dat het treinverkeer donderdagochtend weer volgens het boekje rijdt."

De boom viel dinsdagmiddag rond zes uur om en trok de bovenleiding mee. De ravage was groot. Direct werd een plan gemaakt door een aannemer en het incidentenbestrijdingsteam om het spoor zo snel mogelijk te herstellen.

Niet alleen de draden, maar ook de palen waren zwaar beschadigd.

Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
Werkzaamheden aan de bovenleidingen eerder deze week (Foto: Collin Beijk).
Werkzaamheden aan de bovenleidingen eerder deze week (Foto: Collin Beijk).

Bekijk hier beelden van de ravage:

