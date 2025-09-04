500 studenten stoppen met studie omdat ze geen kamer kunnen vinden

Zo'n vijfhonderd studenten van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) zijn de afgelopen weken gestopt, nog voordat het studiejaar was begonnen. Dat is één op de zes nieuwe studenten. De reden: ze kregen maar geen kamer gevonden.

Op de TU/e hadden ze voor dit studiejaar gerekend op zo'n 3000 tot 3500 nieuwe eerstejaars studenten. Daarvan zijn er nu al ongeveer 500 afgehaakt. De onderwijsinstelling baalt er flink van, omdat het juist de bedoeling was om de komende jaren in de schaduw van de ASML-uitbreiding mee te groeien. "Die ambitie komt in gevaar door het tekort aan studentenhuisvesting", vertelt een woordvoerder. In de Beethovendeal tussen het Rijk, de regio en het bedrijfsleven is afgesproken dat er 425 miljoen euro vrijgemaakt zou gaan worden om extra woningen te bouwen. Een deel daarvan is ook bedoeld voor studentenhuisvesting. Om de tekorten weg te kunnen werken, zijn er volgens de TU/e de komende jaren vijfduizend nieuwe studentenkamers nodig in de regio. Een probleem volgens de woordvoerder: "Als universiteit mogen we zelf niet investeren in studentenhuisvesting."

"We zien dat het hier nu al piept en kraakt."

Inmiddels hebben de 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven een subsidiepot geopend. Daarmee moet de bouw van nieuwe huizen en appartementen in een hogere versnelling komen. Dat geld is ook bedoeld voor het sneller bouwen van 2280 studentenkamers.

Een van de vele studio's in nieuwe studentenflats met een fenomenaal uitzicht over Eindhoven (foto: Collin Beijk)

GroenLinks raadslid Eva de Bruijn maakt zich in de politiek sterk voor het tekort aan studentenkamers. Zij noemt het getal van 500 studenten die afhaken 'absurd'. "Het is zonde dat zij hier niet hun studententijd kunnen beginnen door zoiets praktisch als het vinden van een kamer." De partij opende vorige maand het Meldpunt Kamernood. Volgens De Bruijn is het kamertekort in deze regio gekoppeld aan de enorme groei van de regio Eindhoven. "Er komen natuurlijk door de groei van de stad nog meer studenten naar Eindhoven. We zien dat het hier nu al piept en kraakt. Op de TU-campus zie je dat nu in het klein met heel concreet die vijfhonderd studenten die nu niet kunnen studeren. We moeten plofgroei voorkomen."

"Studenten die bijna duizend euro voor een kamer betalen."