Vermoeden van opzet bij autobrand, verband dakdekkersoorlog onduidelijk

De politie heeft onderzoek gedaan naar de autobrand woensdagnacht aan de Noordwal in Den Bosch en vermoedt dat er sprake is van brandstichting. De auto is eigendom van een dakdekker. Of de brand ook te maken heeft met de dakdekkersoorlog, kan de politie niet zeggen.

Een woordvoerder geeft aan dat het onderzoek lastig is na autobranden. "Dit heeft ermee te maken dat een brand alle sporen vernietigt en we afhankelijk zijn van andere opsporingsmogelijkheden." Die andere opsporingsmogelijkheden worden de komende tijd gebruikt voor onderzoek.

Overeenkomsten

Of de brand te maken heeft met de dakdekkersoorlog, kan de politie woensdag nog niet zeggen. Een woordvoerder geeft aan dat alle branden en explosies afzonderlijk van elkaar worden onderzocht. "Uiteraard kijken we naar overeenkomsten tussen de onderzoeken. Uit die onderzoeken moet blijken of er overeenkomsten zijn en of dat vervolgens ook nog te koppelen is aan conflicten tussen dakdekkers."

De brand ontstond rond tien over half twee in de nacht van woensdag op donderdag. Meerdere politie-eenheden waren bij de brand aanwezig.

Telefoons in beslag genomen

Op het moment dat de brand was geblust, zette de politie de omgeving af met linten. Uit onderzoek ter plaatse bleek dat de auto van een dakdekker was. De politie heeft de telefoons van de eigenaar en zijn partner in beslag genomen voor verder onderzoek.

In Den Bosch woedt al ruim een jaar een zogeheten dakdekkersoorlog waarbij auto's, busjes en huizen van dakdekkers doelwit zijn van explosies en brandstichtingen.