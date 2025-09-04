Brandstichter mag even de cel uit: 'Heel wrang', zegt slachtoffer Manolito

Een verwoestende brand in zijn garage zette het leven van Manolito Molemans afgelopen juni op zijn kop. De brandstichter komt tijdelijk vrij om zijn huis te verkopen, bepaalde de rechter deze week. "Heel wrang", vindt Manolito.

"Drie maanden zit ik al in deze enorme puinhoop. En dan komt de dader op vrije voeten." Het geeft de 56-jarige Manolito een gek gevoel. "Dit had ik niet verwacht. In Nederland is alles mogelijk", concludeert hij. "Het is ook heel dubbel", vindt hij. "Hij moet ook de kans krijgen om te doen wat hij moet doen", zegt Manolito over de verdachte. Ook benadrukt hij dat hij absoluut niet met de brandstichter geconfronteerd wil worden. Verder heeft hij zijn zoon gewaarschuwd: als hij de verdachte ziet, mag de jongen de deur niet voor hem opendoen. Dronken

Verdachte Ton van D. zit sinds 9 juni dit jaar vast. Volgens justitie stichtte hij eerder die dag in een dronken bui brand bij de buren. Dat gebeurde op de hoek van de Le Sage ten Broekstraat en de Alberdinck Thijmstraat in Valkenswaard. Van de garage, carport en de Mercedes van Manolito is niets meer over.

Waarom komt hij vrij? De slachtoffers hebben een schadevergoeding van 85.000 euro geëist. Die is volgens de verdachte alleen op te brengen als hij zijn huis kan verkopen. Vanuit zijn cel is verkoop lastig en hij wil zijn 18-jarige zoon er niet mee belasten. De rechter gaat hier dus in mee. De man komt volgende week maandag vrij en moet zich op 13 oktober weer melden. Ook moet hij zich aan strenge voorwaarden houden. Hij zou niet thuis gaan wonen: een vriend in Valkenswaard biedt hem onderdak

Niemand raakte bij de brand gewond. Manolito en zijn 12-jarige zoon moesten hun huis uit vluchten. "Ik heb nog proberen te blussen, maar het was te heet. Ik heb de deur moeten forceren om mijn honden en konijn te redden. Ik zal het nooit vergeten. Ik vind het heel erg wat er gebeurd is." Manolito en zijn zoon hebben nog altijd veel last van de brand. Ze hebben hulp van slachtofferhulp gehad. "Je moet verder. Ik moet het een plekje geven. Mijn zoon ook." Zwartgeblakerd

Bouwhekken met zwarte doeken schermen de tuin van Manolito af en tegels zijn nog altijd zwartgeblakerd. "Het schiet gewoon niet op. Het is nog een heel getouwtrek met de verzekering", verzucht hij.

Zwarte schermen zijn nu een tijdelijke schutting (foto: Raymond Merkx).

Ook buurtbewoners zijn verrast door het nieuws. "Dat is toch heel raar! Je kunt je huis toch gewoon online verkopen, dat kon in coronatijd toch ook?", verzuchten ze. Een hoogbejaarde vrouw denkt er anders over: "Ik heb hier geen problemen mee. Hij had geen kwaad in de zin. Er was gewoon wat mis met hem." De rechtszaak tegen de brandstichter wordt eind november inhoudelijk behandeld. De verdachte kon zijn vrijlating haast niet geloven. Hij reageerde enorm opgelucht in de rechtszaal: “Dank u wel, dit is een pak van mijn hart."