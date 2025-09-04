Eind van gevangenschap voor kickbokser Mohamed J. komt in zicht

De rechtbank in Den Bosch heeft donderdag ingestemd met de afspraken die justitie heeft gemaakt met kickbokser Mohammed J. De 29-jarige Bosschenaar kwam - in ruil voor strafvermindering - met justitie overeen dat hij veertig maanden cel krijgt voor het voorbereiden van de invoer van harddrugs en het witwassen van vier ton en Rolex-horloges. Hij heeft bekend dat hij zich hiermee heeft beziggehouden. Zijn advocaat verwacht dat J. nu nog maar een half jaar in de gevangenis hoeft door te brengen.

Justitie en J. maakten de afspraken, omdat beide partijen een punt willen zetten achter een proces dat al jaren duurt. J. wil er vanaf, omdat hij zo snel en zoveel mogelijk wil vechten. Zijn loopbaan staat de afgelopen tijd op een laag pitje, omdat hij in voorarrest zat of maar voor korte duur een paspoort had. Tot 2023 stond J. alleen bekend als een talentvol bokser. Hij had al veel partijen voor de bonden Enfusion en Glory afgewerkt totdat duidelijk werd dat hij ook op andere gebieden actief was: in de criminele wereld. Dit bleek uit ontsleutelde berichten. In januari van dat jaar werd hij aangehouden voor het voorbereiden van de invoer van verschillende soorten harddrugs, wapenbezit en witwassen.