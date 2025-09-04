Eind van gevangenschap voor kickbokser Mohamed J. komt in zicht
Justitie en J. maakten de afspraken, omdat beide partijen een punt willen zetten achter een proces dat al jaren duurt. J. wil er vanaf, omdat hij zo snel en zoveel mogelijk wil vechten. Zijn loopbaan staat de afgelopen tijd op een laag pitje, omdat hij in voorarrest zat of maar voor korte duur een paspoort had.
Tot 2023 stond J. alleen bekend als een talentvol bokser. Hij had al veel partijen voor de bonden Enfusion en Glory afgewerkt totdat duidelijk werd dat hij ook op andere gebieden actief was: in de criminele wereld. Dit bleek uit ontsleutelde berichten. In januari van dat jaar werd hij aangehouden voor het voorbereiden van de invoer van verschillende soorten harddrugs, wapenbezit en witwassen.
Wapenbezit niet bewezen
De officier van justitie legde twee weken geleden al uit dat J. niet meer wordt vervolgd voor wapenbezit. Voor het voorbereiden van de import van harddrugs en het witwassen zou normaal gesproken 58 maanden cel zijn geëist. Vanwege de afspraken werd dat veertig maanden.
De rechter kan zich hierin dus vinden wat ook betekent dat J. zijn in beslag genomen horloges niet terugkrijgt. Volgens de rechter heeft J. alleen uit winstbejag gehandeld: hij heeft zich geen enkel moment bekommerd over de schadelijke gevolgen ervan.
Aanslagen in Den Bosch
Zijn vader werd overigens ook (in)direct betrokken bij J.'s praktijken. In de aanloop naar zijn arrestatie werden verschillende aanslagen gepleegd op de oude slagerij van zijn vader aan het Kapelaan Koopmansplein. Ook een sportschool aan de Eendenkooi, eveneens in Den Bosch, werd doelwit.
Voor zover bekend is hiervoor nog niemand aangehouden.