Suikerfabriek krijgt boete voor dood van medewerker onder berg suiker

De suikerfabriek in Dinteloord moet een boete van 50.000 euro betalen vanwege schuld aan de dood van een 46-jarige medewerker in 2023. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch donderdag geoordeeld. Uit de silo, waar tien miljoen kilo suiker in kan, moest de laatste 500.000 kilo met de hand worden verwijderd. De 46-jarige Zoltan Dongo uit Slowakije prikte met een metalen staaf in een berg suiker, waarop deze instortte. Zoltan werd bedolven onder de berg suiker en stikte.

Dit dramatische bedrijfsongeval veroorzaakte een schok bij de medewerkers en echoot nog steeds na bij Cosun Beet Company, zoals de suikerfabriek in Dinteloord tegenwoordig heet. De baas van het bedrijf, CEO Hans Meeuwis, trok twee weken geleden tijdens de zitting dan ook het boetekleed aan in de rechtbank in Den Bosch. “Sinds 2021, toen ik bij Cosun kwam, hebben we behoorlijk wat zaken aangepakt en daardoor raakt het me des te meer dat dit erdoorheen is geglipt. Wie voor Cosun werkt, moet veilig zijn en het doet me veel dat dit is fout gegaan”, zo vertelde hij de rechters. En dat vindt de rechtbank ook. Cosun heeft ‘verzuimd ervoor zorg te dragen dat haar werknemers in een veilige omgeving en op een veilige manier hun werk konden verrichten', schrijft de rechtbank in haar vonnis. Hiermee is Cosun volgens haar tekortgeschoten in haar zorgplicht voor haar werknemers in het algemeen en het slachtoffer in het bijzonder. Als gevolg hiervan heeft volgens de rechtbank een bedrijfsongeval plaats kunnen vinden, waaraan het slachtoffer is overleden. Met de hand verwijderd

Op die woensdag 22 februari 2023 gingen Zoltan Dongo en een collega silo 4 in om die met de hand leeg te maken. Ruim 9,5 miljoen kilo suiker stroomt wel via de zwaartekracht uit de opslag, maar de laatste 500.000 kilo moet met de hand worden verwijderd. Suiker kan gaan klonteren en dus stroomt de silo niet vanzelf helemaal leeg, zo werd uitgelegd. Via zogenaamde uittrekgaten wordt de suiker vervolgens op een loopband afgevoerd.

Om een flinke klont suiker van een meter hoog weg te werken, klom Zoltan op de berg en prikte er met een ijzeren staaf in. Toen de berg instortte werd de Slowaak meegetrokken en kwam hij vast te zitten in het gat. Vervolgens werd hij bedolven onder de stromende suiker en stikte hij. De rechtbank oordeelt dat ‘een uniforme werkwijze om de suiker los te wrikken zonder daarbij op de suiker te gaan staan er niet lijkt te zijn’. Ook waren de werkzaamheden nergens in protocollen vastgelegd, zo blijkt. En er was nergens vastgesteld wat de verantwoordelijkheden waren van de mangatwacht, die moet waken over de veiligheid. Deze mangatwacht bleek op het moment van het ongeval ook niet aanwezig te zijn bij het mangat. Kans op schade aan werknemers aanvaard

Cosun is zijn zorgplicht niet nagekomen, vindt de rechtbank. Daarmee heeft Cosun bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid van de werknemers kon ontstaan. Het feit is dan ook opzettelijk begaan, schrijft de rechtbank. Het bedrijf erkende tijdens de zitting dat vooral de nadruk is gelegd op het conditioneren van de suiker in de silo en het voorkomen van verharding van de suiker, maar dat er te weinig rekening is gehouden met het risico dat mensen bedolven konden raken onder de suiker. Inmiddels heeft het bedrijf maatregelen genomen. Volgens Cosun komt er niemand meer in een van de silo’s om suiker weg te werken. Dit wordt nu gedaan door robots en wat die niet weg kunnen halen, blijft nu voorlopig zitten tot er een betere oplossing is.