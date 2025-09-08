Na meerdere suïcidepogingen: CDA pleit voor crisisborden op Merwedebrug

Het CDA in Altena wil dat er bij de Merwedebrug preventieborden komen om zelfdodingen te voorkomen. Op de borden moet het telefoonnummer van de landelijke crisislijn 113 komen. De partij hoopt dat mensen in een noodsituatie daardoor toch op andere gedachten worden gebracht en hulp zoeken.

CDA-raadslid Jade Buchholtz benadrukt in haar vragen aan het college van burgemeester en wethouders dat de afgelopen periode meerdere mensen een suïcidepoging hebben gedaan vanaf de Merwedebrug. “Dit raakt onze gemeenschap diep en vraagt om actie op het gebied van preventie”, aldus het raadslid. Volgens Buchholtz is landelijk bekend dat het plaatsen van zogeheten 113-borden of plakkaten een laagdrempelige en effectieve manier kan zijn om mensen in een noodsituatie ‘nog één keer te laten aarzelen en direct hulp te laten zoeken’.

Het CDA wil samenwerken met buurgemeente Gorinchem aan de andere kant van de rivier. Ook Rijkswaterstaat en de provincie moeten bij de preventiemaatregelen betrokken worden. Ook aan de andere kant van het water is suïcidepreventie onderwerp van gesprek. De partij Stadsbelang Gorinchem pleit al langer voor camera’s aan beide zijden van de brug. Door de beelden live of met behulp van ai in de gaten te houden zou op tijd actie ondernomen kunnen worden. Spoorbeheerder ProRail werkt al met slimme camera’s en 113-borden. De partijen lopen vooruit op de Wet Integrale Suïcidepreventie. Vanaf 1 januari 2026 worden gemeenten verplicht om binnen hun gezondheidsbeleid aandacht te besteden aan suïcidepreventie. In Altena worden op lokaal niveau al preventiemaatregelen uitgerold. B en W laten binnenkort weten wat ze van het idee van het CDA vinden. Tot 14 september is het de Wereld Suïcide Preventie Week met als thema 'Op zoek naar woorden'.