Aantal kinderen in de jeugdzorg groeit: 'Alsof een kind perfect moet zijn'

Gemeenten hebben vanuit de Rijksoverheid de opdracht gekregen om de jeugdzorg anders in te richten. Met als doel onder meer het terugbrengen van het aantal kinderen dat jeugdzorg nodig heeft. Een van de manieren om dat te bereiken is volgens twee jeugdhulpregio's in onze provincie beter te kijken naar de zorgvraag van een kind of een gezin. "Je hoeft niet van ieder kind een 'havo-kind' te maken, soms hoort bepaald gedrag er gewoon bij", zegt een projectleider.

"We moeten naar een zorgstelsel waarbij 'positieve gezondheid' centraal staat", zegt Peter Kok, wethouder Gezondheid, Zorg en Cultuur van de gemeente Tilburg. Hij is kartrekker namens de elf samenwerkende gemeenten in de jeugdhulpregio Hart van Brabant. "Vraag niet alleen: wat mankeert jou? Om vervolgens te zeggen: we gaan je beter maken. Maar vraag juist waarmee kan ik je een handje helpen?", zegt hij. Ook jeugdhulpregio West-Brabant-Oost (WBO), waarin vijf gemeenten samenwerken, wil verder kijken dan de diagnose. "Ouders zeggen vaak 'mijn zoon kan niet meer helemaal mee' en daar moet dan meteen onderzoek naar komen. En er moet een label worden geplakt", vertelt een projectleider. Zo komt een kind volgens haar terecht in de jeugdhulp om er niet snel weer uit te komen.

"In het traject komen dan nog meer punten naar voren waaraan ze kunnen werken: alsof een kind perfect moet zijn. Maar je hoeft niet van ieder kind een 'havo-kind' te maken, soms hoort bepaald gedrag er gewoon bij", zegt de projectleider van WBO.

Flinke stijging Sinds 2015 steeg het aantal jeugdzorgaanbieders in Nederland van 1367 naar 8515, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KvK). In Brabant steeg het aanbod van 237 naar 1092 jeugdzorgaanbieders. Een jeugdzorgaanbieder kan een grote instelling zijn waar honderden jongeren worden geholpen, maar ook een gezinshuis of kinderpsycholoog. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft moeite met het toezicht op de meer dan 8000 aanbieders. Daardoor is het risico op fraude en mindere kwaliteit van jeugdzorgaanbieders groter. Volgens het CBS kreeg in 2023 1 op de 7 kinderen jeugdzorg. Tijdens de eeuwwisseling was dit 1 op de 27 kinderen. Het kabinet wil dit in 2028 terugbrengen naar 1 op de 10 kinderen. Jeugdhulpregio's proberen daarom de jeugdzorg anders in te richten.